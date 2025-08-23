Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 23 -Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Με την συναυλία του Πάνου Βλάχου στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ, το «Mountain Beach party» στα Έξω Λακώνια, την Κρητική βραδιά στις Πινές, την εκδήλωση μνήμης για τον Ρούσσο Α. Κούνδουρο στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης, τη θεατρική παράσταση στο Βραχάσι, την έκθεση γλυπτικής στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου», την παιδική παράσταση στο ανοιχτό θέατρο του ΕΟΤ, τις θερινές εκδηλώσεις στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, την έκθεση ζωγραφικής στον χώρο του παλαιού Γυμνασίου, την κρητική βραδιά στο Κουνάλι, την φιλανθρωπική εκδήλωση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου, τις

προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας και τα «6α Μαγειρέματα Δρόμου»καθώς και τις προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «Χριστίνα» συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σωματεία της περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 23 Αυγούστου την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 είναι οι εξής :

Πάνος Βλάχος Live στο Υπαίθριο θέατρο ΕΟΤ – Σάββατο 23 Αυγούστου

Ο Πάνος Βλάχος τραγουδά ζωντανά το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο …με χωρίς πρόγραμμα!

Ο απρόβλεπτος και πολυτάλαντος ηθοποιός, τραγουδοποιός και performer, που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, το κοινωνικό του σχόλιο και την ανεπιτήδευτη σκηνική του παρουσία, σε μια μοναδική συναυλία στο Υπαίθριο Θέατρο Ε.Ο.Τ.

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια:

– Προπώληση (online): 15€ στο

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/panos-vlachos-live-agiosnikolaos/?fbclid=IwY2xjawLR99VleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFleld5S09UaEx0MkQzZjZUAR4cawrJE8ZKrw2gDVRU5vVMksdCcA0ZPLC3u-zhg-0tqvxMJDQ91v7YFv0_DQ_aem_3BD3qD1tEDUXGMYecUsqdg

– Ταμείο: 18€

Συμμετέχουν : Αλέξανδρος Κούρος – drums / keyboards, Λάμπης Κουντουρόγιαννης – κιθάρα, Αντωνία Τσολάκη – μπάσο, Κώστας Φόρτσας – πνευστά, Βασίλης Γκορίτσας – keyboards / ακορντεόν.

3ο Mountain Beach Party Έξω Λακώνια – Σάββατο 23 Αυγούστου

To Σάββατο 23 Αυγούστου στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί το 3ο «Mountain Beach Party» στο Δημοτικό Σχολείο Έξω Λακωνίων.

Συμμετέχουν οι DJs: Μιχάλης Χαλκιαδάκης, Λία Παπαδάκη, Μαρία Τραγιάνου.

Είσοδος 5 ευρώ.

Κρητική βραδιά στις Πινές – Σάββατο 23 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πινών «Ο Μύλος» διοργανώνει κρητική βραδιά το Σάββατο 23 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου.

Τη βραδιά πλαισιώνουν μουσικά ο Νίκος Λιανέρης (λύρα)και ο Νίκος Τσαφαντάκης.(μπουζούκι).

Τιμή πρόσκλησης: 17 ευρώ με πλήρες μενού εκτός από τα ποτά.

Ώρα :21:00

Ρούσσος Α. Κούνδρουρος «Στον κήπο των ηρώων» – Κυριακή 24 Αυγούστου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης παράρτημα Αγίου Νικολάου, η Πολιτιστική Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου τιμούν τον αγωνιστή της ελευθερίας Ρούσσο Κούνδουρο στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνουν στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Ομιλητές: Άννα Μάμμου : φιλόλογος, Δ/ντρια Γυμνασίου Κριτσάς

Γιώργος Μαυροειδής: εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Ξένια Δραγατάκη : ανάγνωση επιστολών του Ρούσσου Κούνδουρου

Άρις Φούσκης : Μουσικός επίλογος (κιθάρα- τραγούδι)

Ώρα : 20:00

Θεατρική βραδιά στο Βραχάσι Κυριακή 24 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου «Ο Αναύλοχος» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγενικής παρουσιάζουν την Κυριακή 24 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Βραχάσι την παράσταση. «Κομμεντία ή οι πανουργίες του Μπερτόλδου».

Ώρα : 20:30

Είσοδος ελεύθερη.

Έκθεση γλυπτικής του Tomor Meraj στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου» / 20-30 Αυγούστου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει έκθεση Γλυπτικής του Tomor Meraj στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για την 4 η προσωπική έκθεση του καλλιτέχνη, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στον Άγιο Νικόλαο πριν 35 χρόνια.

Ο Tomor Meraj δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του τόπου που συνεχίζει να αποτελεί για αυτόν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Στην έκθεση φιλοξενούνται έργα από ξύλο και κρύσταλλο- πέτρες στην φυσική τους κατάσταση (χρώμα- σχήμα), ενώ ο καλλιτέχνης την αποκαλεί ποίημα για την φύση.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30/8 και θα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 11:00 -14:00 και από 17:00 – 22:00.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Είσοδος ελεύθερη

«Γκρούφαλο» Θεατρική παράσταση στο ανοιχτό θέατρο του ΕΟΤ – Τρίτη 26 Αυγούστου

Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση βασισμένη στα ομώνυμα βιβλία των Τζούλια Ντόλαντσον και Άξελ Σέφλερ φιλοξενείται την Τρίτη 26 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο της πλαζ του ΕΟΤ.

Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ, σκοτεινό δάσος… Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την πονηρή αλεπού, την εκκεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτυ.

Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός από τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους μέσα από την ιστορία του τρομερού Γκρούφαλο; Εξάλλου δεν υπάρχει Γκρούφαλο – ή μήπως… υπάρχει;

Μια τρομακτικά διασκεδαστική παράσταση, γεμάτη γέλιο και μουσική, για παιδιά μέχρι 80 ετών.

Μία μοναδική εμπειρία στο διαδραστικό, αφηγηματικό θέατρο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 3-10 (προνήπια – Δ’ Δημοτικού) που προάγει:

– Την εφευρετικότητα και το θάρρος στις δύσκολες στιγμές

– Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με στόχο τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων

– Την έννοια του εκφοβισμού ακόμα κι από τους αδύναμους

– Την απλότητα της ζωής μέσα από τα μάτια ενός ποντικού που ψάχνει στο δάσος το

φουντούκι του.

Εισιτήρια 12 Ευρώ στο www.more.com (πρώην viva)

Link εισιτηρίων: https://www.more.com/theater/children/to-gkroufalo

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 10 λεπτά με το διάλειμμα.

Προτεινόμενες ηλικίες είναι 3 έως 10 ετών.

Παίζουν και τραγουδούν: Νίκος Θάνος: Αφηγητής, Γκρούφαλο Ιφιγένεια Σταμπουλή: Αλεπού, Κουκουβάγια, Φίδι Ελισάβετ Νικολαϊδου: Ποντίκι.

Μία παραγωγή της Underdog Entertainment σε συνεργασία με την Αγγλική εταιρία θεάτρου Tall Stories UK

Θερινές συναντήσεις στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Τετάρτη 27 Αυγούστου

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο : Γιάννης Ρίτσος «Οδοιπορικό για την Παγκόσμια Ειρήνη»

Ώρα :20:30

Τετάρτη & Σάββατο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης

Κάθε Τετάρτη και Σάββατο οι μικροί φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε παιχνίδια στον ίσκιο της Χαρουπιάς και της Γαζίας στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου.

Ώρα :11:00 -13:00

Έκθεση ζωγραφικής «Our Crete» παλιό Γυμνάσιο Νεάπολης

Μια ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής που οργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου και φιλοξενήθηκε από τις 4 – 8 Αυγούστου στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου» μεταφέρεται στο παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης στο χώρο που στεγάζεται το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο.

Τίτλος της έκθεσης «Our Crete».

Τα έργα που παρουσιάζονται στο κοινό έχουν επιμεληθεί οι καλλιτέχνιδες : Natalia Manannikova Stoyakovic και Ekaterina Petrova.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου.

Ώρες λειτουργίας καθημερινά : 12:00 – 21:00.

Είσοδος ελεύθερη.

Κρητική βραδιά στο Κουνάλι Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ο Λαογραφικός και Αναπτυξιακός σύλλογος Κουναλίου διοργανώνει Κρητική βραδιά την Πέμπτη 28 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.

Την βραδιά πλαισιώνουν μουσικά οι : Ρασιδάκης Μανόλης, Βαγγέλης Γρηγοράκης, Συγλέτος Δημήτρης, Κερούλης Γιώργος, Ζερβάκης Αντώνης.

Συμμετέχει η Σχολή χορού «Το σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού.

Είσοδος ελεύθερη

Φιλανθρωπική εκδήλωση με τον Στάθη Μονιάκη στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει φιλανθρωπική εκδήλωση για τις κοινωνικές δομές του δήμου την Παρασκευή 29 Αυγούστου στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ με τον Στάθη Μονιάκη.

Ώρα : 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας – πρόσκληση συμμετοχής

Διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο : «Ο Δήμος Αγίου Νικόλαου μέσα από τα μάτια μας» διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, στις 19 Αυγούστου, σας καλεί να συμμετάσχετε σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας».

Η έκθεση έχει ως στόχο να αναδείξει τον τόπο μας μέσα από τη ματιά των ανθρώπων που τον ζουν καθημερινά — τις γειτονιές, τη φύση, τις στιγμές, τους ανθρώπους, τα τοπία και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον Δήμο μας ξεχωριστό.

Όροι Συμμετοχής

Η έκθεση απευθύνεται σε κατοίκους, δημότες αλλά και επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φωτογραφικής εμπειρίας.

Αριθμός φωτογραφιών:

Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει έως 3 φωτογραφίες.

Θεματολογία

Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν μέρη, πρόσωπα ή στιγμές από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, όπως εσείς τα βλέπετε και τα αγαπάτε.

Υποχρεωτική αναφορά τοποθεσίας

Σε κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να αναφέρεται η τοποθεσία που απεικονίζεται (είτε

στην περιγραφή είτε στον τίτλο του αρχείου).

Μορφή &Ανάλυση αρχείων:

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν σε καλή ανάλυση σε μορφή .jpg ή png.

Τρόπος Υποβολής

Αποστέλλονται στο email: politismos@dimosagn.gr

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2025

Τηλ. επικοινωνίας: 28410 – 89513

Χρήση φωτογραφιών:

Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις του Δήμου για σκοπούς προβολής, με αναφορά στο όνομα του φωτογράφου.

Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς.

Αποδοχή όρων

Η αποστολή φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.

«Η Κρητική Διατροφή μέσα από Σύγχρονες Συνταγές» 6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου – πρόσκληση συμμετοχής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη φετινή διοργάνωση των «6ων Κρητικών Μαγειρεμάτων του Δρόμου», μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

•Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικήςταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές».

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής • Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι

•Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα:

 Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές και επαγγελματίες έως 30 ετών που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά με υλικά του τόπου μας.

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους καθώς και από Ειδικό Γαστρονομικό Σήμα «Μεραμπελιώτικης Κουζίνας».

Δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση ή στο διαγωνισμό για να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 31/08/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 28410-89513

Email: tourismos@dimosagn.gr

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» – «Χριστίνα»

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» – Νεάπολη

«Βαϊάνα 2» (Περιπέτεια Κινουμένων Σχεδίων – Μεταγλωττισμένο)

Η Βαϊάνα και ο Μάουι και πάλι μαζί τρία χρόνια μετά, ξεκινούν ένα νέο περιπετειώδες ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα απίθανων ναυτικών. Μετά από ένα απροσδόκητο κάλεσμα από τους προγόνους της, η Βαϊάνα πρέπει να ταξιδέψει στις μακρινές θάλασσες της Ωκεανίας και σε επικίνδυνα, μακρινά νερά για μια περιπέτεια που δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 23/08

Κυριακή 24/08

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/vaiana-2-

driros/

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» – Νεάπολη

«Τρελές Σφαίρες» (Αστυνομική Παρωδία)

Μόνο ένας άνθρωπος έχει τις απαραίτητες ικανότητες… για να ηγηθεί της αστυνομικής ομάδας και να σώσει τον κόσμο! Ο υπαστυνόμος Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιορ ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, του θρυλικού Φρανκ Ντρέμπιν, προσπαθώντας να εξιχνιάσει μία σειρά από εγκλήματα που θα τον βοηθούσαν να σώσει το αστυνομικό τμήμα.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 23/08

Κυριακή 24/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 42 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/the-naked-

gun-driros/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

«Στρουμφάκια: Η Ταινία» (Κινούμενα Σχέδια – Μεταγλωττισμένο)

Οι μοχθηροί μάγοι Δρακουμέλ και Φρικουμέλ απαγάγουν τον Μπαμπα-στρουμφ, και είναι στο χέρι της Στρουμφίτας να ηγηθεί της στρουμφο-παρέας σε μία αποστολή διάσωσης στον πραγματικό κόσμο. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Ώρα προβολής (20:30)

Σάββατο 23/08

Κυριακή 24/08

Δευτέρα 25/08

Τετάρτη 27/08

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους (Μεταγλωττισμένο)

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/smurfs/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

Με την ταινία: «Σκοτώστε τον Βενσάν», συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η «Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου» σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Σκοτώστε Τον Βενσάν» (Κωμωδία Φαντασίας)

Τυχαίοι άγνωστοι αρχίζουν ξαφνικά να επιτίθενται στον Βενσάν με δολοφονικές προθέσεις. Η καθημερινότητά του ως συνηθισμένου άνδρα ανατρέπεται και καθώς τα πράγματα ξεφεύγουν βίαια από τον έλεγχο, αναγκάζεται να φύγει και να αλλάξει εντελώς τη ζωή του.

Με χιτσκοκικές αναφορές που τιμούν την ιστορία του είδους, ένας προ-αποκαλυπτικός εφιάλτης για τη σύνδεσή μας με τους άλλους αλλά και σάτιρα για τον φόβο του διαφορετικού, που ταρακούνησε την Εβδομάδα Κριτικής των Καννών.

Ώρα προβολής : (21:00)

Τρίτη 26/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 55 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/vincent-must-die/