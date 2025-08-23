Xανιά:Ξεκινά η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή “Στέρνες 2025” στα Λευκά Όρη – Ανώπολη Σφακίων

Ξεκινά η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή στο Σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες»
(7.900 μ. μήκος, 722 μ. βάθος)
Λευκά Όρη – Ανώπολη Σφακίων
23 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025
Διοργάνωση: Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.)
Το Σάββατο 23 Αυγούστου ξεκινά για 9η συνεχόμενη χρονιά η διεθνής
αποστολή εξερεύνησης του 4ου μεγαλύτερου και 4ου βαθύτερου
σπηλαιοβαράθρου της Ελλάδας, «Στέρνες», στην περιοχή της Ανώπολης
Σφακίων.
Περίπου 45 σπηλαιολόγοι από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Η.Π.Α., Γαλλία,
Ρωσία και Ισραήλ) θα συνεχίσουν την εξερεύνηση του εντυπωσιακού
σπηλαίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνει σε μήκος κατά εκατοντάδες
μέτρα. Μόνο την περσινή χρονιά, η αποστολή αποκάλυψε περίπου 2
χιλιόμετρα νέων διαδρομών.
Επιστημονικά πεδία έρευνας
– Γεωλογία / Υδρολογία: Σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η ομάδα επιδιώκει να συλλέξει στοιχεία
που θα συμβάλουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων μοντέλων ορογένεσης των
Λευκών Ορέων και σε καλύτερη κατανόηση της υδρολογίας του ορεινού όγκου.
– Σπηλαιοβιολογία: Προγραμματίζεται συλλογή δειγμάτων έμβιων οργανισμών
από διάφορα σημεία του σπηλαίου, τα οποία θα μελετηθούν σε εξειδικευμένα
εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– Χαρτογράφηση: Με χρήση σύγχρονων τεχνικών θα αποτυπωθούν οι νέες
διαδρομές, ώστε να δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού των
Λευκών Ορέων.
Στόχοι της φετινής αποστολής
– Συνέχιση εξερεύνησης του σπηλαίου όπου υπάρχει πλήθος ερωτηματικών
– Εξερεύνηση νέων σπηλαίων που ανακαλύφθηκαν από προηγούμενες αποστολές
του ΣΠ.Ο.Κ. στις «Στέρνες»
– Ταυτοποίηση γνωστών εισόδων σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό
την εκτίμησή τους από την ομάδα επιφανειακής έρευνας
– Επανεξέταση και χαρτογράφηση με ψηφιακά μέσα άλλων βαράθρων στην
περιοχή
Χορηγοί & Υποστηρικτές
Η αποστολή οργανώνεται από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης, με τη σταθερή
υποστήριξη του Δήμου Σφακίων.
Μεγάλοι χορηγοί:
CDC
Creta Farms
Χορηγοί (αλφαβητικά):
Αφοί Γιαννακάκη
Αφοί Ζουμπουλάκη
Cretan Bites
Fresh Snack
Mountainclub
Χαλκιαδάκης
Υποστηρικτές (αλφαβητικά):
Ε.Ο.Σ. Χανίων
Ε.Σ.Ε. Ρεθύμνου
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
National Speleological Society (ΗΠΑ)
Σπηλαιολογική αποστολή Γουργούθακας – Λιοντάρι
ΦΟΡΣΣ
Χορηγός Επικοινωνίας: Avax Computers Applications
Περισσότερες πληροφορίες:
📧 sternes-expe@spok.gr
📧 info@spok.gr
(γραμματεία ΣΠ.Ο.Κ.)