ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Ξεκινά η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή “Στέρνες 2025” στα Λευκά Όρη – Ανώπολη Σφακίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκινά η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή στο Σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες»
(7.900 μ. μήκος, 722 μ. βάθος)
Λευκά Όρη – Ανώπολη Σφακίων

23 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025

Διοργάνωση: Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.)

Το Σάββατο 23 Αυγούστου ξεκινά για 9η συνεχόμενη χρονιά η διεθνής
αποστολή εξερεύνησης του 4ου μεγαλύτερου και 4ου βαθύτερου
σπηλαιοβαράθρου της Ελλάδας, «Στέρνες», στην περιοχή της Ανώπολης
Σφακίων.

Περίπου 45 σπηλαιολόγοι από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Η.Π.Α., Γαλλία,
Ρωσία και Ισραήλ) θα συνεχίσουν την εξερεύνηση του εντυπωσιακού
σπηλαίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνει σε μήκος κατά εκατοντάδες
μέτρα. Μόνο την περσινή χρονιά, η αποστολή αποκάλυψε περίπου 2
χιλιόμετρα νέων διαδρομών.

Επιστημονικά πεδία έρευνας

– Γεωλογία / Υδρολογία: Σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η ομάδα επιδιώκει να συλλέξει στοιχεία
που θα συμβάλουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων μοντέλων ορογένεσης των
Λευκών Ορέων και σε καλύτερη κατανόηση της υδρολογίας του ορεινού όγκου.
– Σπηλαιοβιολογία: Προγραμματίζεται συλλογή δειγμάτων έμβιων οργανισμών
από διάφορα σημεία του σπηλαίου, τα οποία θα μελετηθούν σε εξειδικευμένα
εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– Χαρτογράφηση: Με χρήση σύγχρονων τεχνικών θα αποτυπωθούν οι νέες
διαδρομές, ώστε να δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού των
Λευκών Ορέων.

Στόχοι της φετινής αποστολής

– Συνέχιση εξερεύνησης του σπηλαίου όπου υπάρχει πλήθος ερωτηματικών
– Εξερεύνηση νέων σπηλαίων που ανακαλύφθηκαν από προηγούμενες αποστολές
του ΣΠ.Ο.Κ. στις «Στέρνες»
– Ταυτοποίηση γνωστών εισόδων σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό
την εκτίμησή τους από την ομάδα επιφανειακής έρευνας
– Επανεξέταση και χαρτογράφηση με ψηφιακά μέσα άλλων βαράθρων στην
περιοχή

Χορηγοί & Υποστηρικτές

Η αποστολή οργανώνεται από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης, με τη σταθερή
υποστήριξη του Δήμου Σφακίων.

Μεγάλοι χορηγοί:
CDC
Creta Farms

Χορηγοί (αλφαβητικά):
Αφοί Γιαννακάκη
Αφοί Ζουμπουλάκη
Cretan Bites
Fresh Snack
Mountainclub
Χαλκιαδάκης

Υποστηρικτές (αλφαβητικά):
Ε.Ο.Σ. Χανίων
Ε.Σ.Ε. Ρεθύμνου
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
National Speleological Society (ΗΠΑ)
Σπηλαιολογική αποστολή Γουργούθακας – Λιοντάρι
ΦΟΡΣΣ

Χορηγός Επικοινωνίας: Avax Computers Applications

Περισσότερες πληροφορίες:
📧 sternes-expe@spok.gr
📧 info@spok.gr
(γραμματεία ΣΠ.Ο.Κ.)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Yψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη

0
Συστάσεις της Πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες και χρήσιμες...

Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Παράπονα καταναλωτών ,για άρνηση πληρωμής με...

0
,.(xρεωστική ή πιστωτική)μη νόμιμοι τιμοκατάλογοι από εστιατόρια και Κέντρα...

Yψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη

0
Συστάσεις της Πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες και χρήσιμες...

Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Παράπονα καταναλωτών ,για άρνηση πληρωμής με...

0
,.(xρεωστική ή πιστωτική)μη νόμιμοι τιμοκατάλογοι από εστιατόρια και Κέντρα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 23 -Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Επόμενο άρθρο
Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών Π.Ε. Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Yψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συστάσεις της Πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες και χρήσιμες...

Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Παράπονα καταναλωτών ,για άρνηση πληρωμής με κάρτα,.(

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
,.(xρεωστική ή πιστωτική)μη νόμιμοι τιμοκατάλογοι από εστιατόρια και Κέντρα...

Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών Π.Ε. Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους...

Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST