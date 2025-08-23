Xανιά:Ξεκινά η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή “Στέρνες 2025” στα Λευκά Όρη – Ανώπολη Σφακίων

Ξεκινά η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή στο Σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες»

(7.900 μ. μήκος, 722 μ. βάθος)

Λευκά Όρη – Ανώπολη Σφακίων

23 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025

Διοργάνωση: Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.)

Το Σάββατο 23 Αυγούστου ξεκινά για 9η συνεχόμενη χρονιά η διεθνής

αποστολή εξερεύνησης του 4ου μεγαλύτερου και 4ου βαθύτερου

σπηλαιοβαράθρου της Ελλάδας, «Στέρνες», στην περιοχή της Ανώπολης

Σφακίων.

Περίπου 45 σπηλαιολόγοι από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Η.Π.Α., Γαλλία,

Ρωσία και Ισραήλ) θα συνεχίσουν την εξερεύνηση του εντυπωσιακού

σπηλαίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνει σε μήκος κατά εκατοντάδες

μέτρα. Μόνο την περσινή χρονιά, η αποστολή αποκάλυψε περίπου 2

χιλιόμετρα νέων διαδρομών.

Επιστημονικά πεδία έρευνας

– Γεωλογία / Υδρολογία: Σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η ομάδα επιδιώκει να συλλέξει στοιχεία

που θα συμβάλουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων μοντέλων ορογένεσης των

Λευκών Ορέων και σε καλύτερη κατανόηση της υδρολογίας του ορεινού όγκου.

– Σπηλαιοβιολογία: Προγραμματίζεται συλλογή δειγμάτων έμβιων οργανισμών

από διάφορα σημεία του σπηλαίου, τα οποία θα μελετηθούν σε εξειδικευμένα

εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

– Χαρτογράφηση: Με χρήση σύγχρονων τεχνικών θα αποτυπωθούν οι νέες

διαδρομές, ώστε να δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού των

Λευκών Ορέων.

Στόχοι της φετινής αποστολής

– Συνέχιση εξερεύνησης του σπηλαίου όπου υπάρχει πλήθος ερωτηματικών

– Εξερεύνηση νέων σπηλαίων που ανακαλύφθηκαν από προηγούμενες αποστολές

του ΣΠ.Ο.Κ. στις «Στέρνες»

– Ταυτοποίηση γνωστών εισόδων σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό

την εκτίμησή τους από την ομάδα επιφανειακής έρευνας

– Επανεξέταση και χαρτογράφηση με ψηφιακά μέσα άλλων βαράθρων στην

περιοχή

Χορηγοί & Υποστηρικτές

Η αποστολή οργανώνεται από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης, με τη σταθερή

υποστήριξη του Δήμου Σφακίων.

Μεγάλοι χορηγοί:

CDC

Creta Farms

Χορηγοί (αλφαβητικά):

Αφοί Γιαννακάκη

Αφοί Ζουμπουλάκη

Cretan Bites

Fresh Snack

Mountainclub

Χαλκιαδάκης

Υποστηρικτές (αλφαβητικά):

Ε.Ο.Σ. Χανίων

Ε.Σ.Ε. Ρεθύμνου

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

National Speleological Society (ΗΠΑ)

Σπηλαιολογική αποστολή Γουργούθακας – Λιοντάρι

ΦΟΡΣΣ

Χορηγός Επικοινωνίας: Avax Computers Applications

Περισσότερες πληροφορίες:

📧 sternes-expe@spok.gr

📧 info@spok.gr

(γραμματεία ΣΠ.Ο.Κ.)