Λασίθι:Σύλληψη γυναίκας που διατηρούσε ζώα συντροφιάς (γάτες) σε ακατάλληλες για την διαβίωση τους συνθήκες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπή για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς στο Λασίθι

Διατηρούσε -23- ζώα συντροφιάς (γάτες) σε ακατάλληλες για την διαβίωση τους συνθήκες

Συνελήφθη χθες (20.11.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Σητείας 58χρονη ημεδαπή για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Κλιμακίου Ελέγχων Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, χθες (20.11.2025) το μεσημέρι σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε χώρους της οικίας της 58χρονης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η 58χρονη διατηρούσε -23- γάτες σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίηση τους.

Σε βάρος της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Team Πολ. Κρήτης
