Λασίθι:Δεύτερη φετινή προσέγγιση του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου World Traveller στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Ο Άγιος Νικόλαος ενισχύει τη θέση του στην αγορά της πολυτελούς κρουαζιέρας

Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου κατέπλευσε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο World Traveller της Mystic Cruises, πραγματοποιώντας τη δεύτερη προγραμματισμένη προσέγγισή του για τη φετινή τουριστική περίοδο, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί και τρίτη άφιξη τον προσεχή Αύγουστο.

Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του πλοίου επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Mystic Cruises και εντάσσεται στη στρατηγική που υλοποιούν ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την ενίσχυση της κρουαζιέρας, με έμφαση στην προσέλκυση πλοίων μικρής και πολυτελούς κατηγορίας και στην ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια του προορισμού και την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσημη ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών με τον πλοίαρχο κ. Yevgeniy Lebedenko, τον Yacht General Manager κ. Thomas Leitner και τον Senior Director of Operations της Mystic Cruises κ. David Sagrista. Τον Δήμο Αγίου Νικολάου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής και ο σύμβουλος κρουαζιέρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Μπρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και οι προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας της Mystic Cruises στον Άγιο Νικόλαο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προορισμού, όπως η άμεση πρόσβαση από το λιμάνι στο κέντρο της πόλης, η αυθεντικότητα των εμπειριών που προσφέρει η περιοχή, η πολιτιστική και ιστορική της ταυτότητα, καθώς και η κρητική γαστρονομία, στοιχεία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς της πολυτελούς κρουαζιέρας.

Εξετάστηκε επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης ειδικής παρουσίασης εν πλω πριν από την επόμενη άφιξη του πλοίου, με θέμα την Κρήτη, τον Μινωικό Πολιτισμό, τη μυθολογία και την ιστορία του Αγίου Νικολάου, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των επιβατών και την ουσιαστικότερη γνωριμία τους με τον προορισμό.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός δήλωσε:

«Η δεύτερη φετινή προσέγγιση του World Traveller επιβεβαιώνει τη δυναμική του Αγίου Νικολάου στην αγορά της πολυτελούς κρουαζιέρας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με τις εταιρείες και η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, ώστε να δημιουργούνται νέες προοπτικές για τον προορισμό».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, σημείωσε:

«Ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει όλα τα στοιχεία που αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης της πολυτελούς κρουαζιέρας. Με τη συνεργασία του Δήμου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και των τοπικών φορέων, ενισχύουμε διαρκώς την ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρει ο προορισμός».