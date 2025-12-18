ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λέμβος με 37 μετανάστες έφθασε στους Καλούς Λιμένες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι – Εντοπίστηκε και δεύτερη βάρκα στην περιοχή.

Φουσκωτή λέμβος με 37 μετανάστες προσάραξε, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην παραλία των Καλών Λιμένων. Τα άτομα, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι, έφτασαν μόνα τους στην παραλία, κινητοποιώντας τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές που ενημερώθηκαν από κατοίκους της περιοχής για την άφιξη τους στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Μεταξύ των 37 ατόμων, περιλαμβάνονται 25 υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα κορίτσι ηλικίας 10 ετών, τρεις άνδρες από το Μπαγκλαντές και εννέα υπήκοοι Σομαλίας, εκ των οποίων μία γυναίκα.

Απαντες αναμένεται να οδηγηθούν στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου θα κρατηθούν μέχρι την μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε και δεύτερη βάρκα στην ευρύτερη περιοχή, με 53 άτομα, εκ των οποίων οι 5 είναι γυναίκες.

Οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια της Κρήτης παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα τις τελευταίες εβδομάδες.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Οι ιπτάμενοι Άγιο Βασίληδες επισκέπτονται και φέτος τους μικρούς νοσηλευόμενους στο ΠαΓΝΗ
