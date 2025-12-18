Οι ιπτάμενοι Άγιο Βασίληδες επισκέπτονται και φέτος τους μικρούς νοσηλευόμενους στο ΠαΓΝΗ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
Για μια ακόμα χρονιά η 3η ΕΜΑΚ, η 3η ΕΜΟΔΕ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ηρακλείου και το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τους μικρούς νοσηλευόμενους στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου.
Η εκδήλωση στο ΠαΓΝΗ, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 το απόγευμα, με άντρες των υπηρεσιών να κατέρχονται από το 3ο κτήριο του νοσοκομείου, στον προαύλιο χώρο της κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων, ως ιπτάμενοι Άγιο Βασίληδες.
Πριν και κατά την κάθοδό τους θα συνοδεύονται μουσικά από την ομάδα βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία στηρίζει ενεργά κάθε χρόνο την εκδήλωση που πραγματοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία, προσφέροντας πολύτιμες στιγμές χαράς στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους, αλλά και σε κάθε ασθενή και εργαζόμενο του νοσοκομείου.
Τους ιπτάμενους Άγιους Βασίληδες στην κάθοδό τους θα υποδεχθούν μαζί με τα παιδιά, τις οικογένειές τους, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η Διοίκηση του ΠαΓΝΗ, η Δ/ντρια της Κλινικής και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στελέχη και εργαζόμενοι του νοσοκομείου, καθώς και εθελοντές του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης».
Στη συνέχεια, η χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Επισκοπής Πεδιάδος «Ο Άγιος Μηνάς», υπό την Δ/νση του κ. Γρηγορίου Γιακουμάκη, θα τραγουδήσει μαζί με τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα στον παιδότοπο εντός της κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων ΠαΓΝΗ .
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης άνδρες της ΕΜΑΚ και το Σωματείο Πυροσβεστών Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, θα μοιράσουν δώρα και ευχές σε όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά στο νοσοκομείο.
Ευχαριστούμε από καρδιάς το Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης Αρχιπύραρχο κ. Σεληνιωτάκη Μιχαήλ, τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου Πύραρχο κ. Καπετανάκη Παύλο, τον Διοικητή της 3ης ΕΜΑΚ Αντιπύραρχο Παπαλεωνίδα Νικόλαο, τον Διοικητή της 3ης ΕΜΟΔΕ. Αντιπύραρχο κ. Ροβυθάκη Εμμανουήλ, τον Πρόεδρο κ. Ανδρεαδάκη Βασίλη και τα μέλη του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, για τη συνεργασία τους με την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης.
Κυρίως όμως τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στον συνάνθρωπο και την προστασία της ζωής, όπως αυτή εκδηλώνεται καθημερινά, αλλά και τις άγιες ημέρες με ένα διαφορετικό τρόπο, ευρισκόμενοι κοντά στα παιδιά που νοσηλεύονται τις γιορτινές αυτές ημέρες .
