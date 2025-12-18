ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από το χθες στο σήμερα»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη εμπνευσμένο από τη νέα Ψηφιακή Συλλογή του Μουσείου «Επιστολογραφία Νίκου Καζαντζάκη».

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025», σας προσκαλεί την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 στην Πύλη Ιησού, στο εορταστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από το χθες στο σήμερα» για παιδιά ηλικίας από 9 ετών και άνω.

Κάνοντας μία σύνδεση του παρελθόντος και της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, θα εξερευνήσουμε τις 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη, που βρίσκονται ελεύθερες στη νέα Ψηφιακή Συλλογή του Μουσείου, «Επιστολογραφία Νίκου Καζαντζάκη» https://letters.kazantzaki.gr/, και θα ανακαλύψουμε τις επιστολές και τις καρτ ποστάλ που έστελνε ο συγγραφέας με τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους αγαπημένους του!

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Νίκου Καζαντζάκη θα γράψουμε τη δική μας καρτ ποστάλ για τα Χριστούγεννα και θα στείλουμε τις θερμές μας ευχές στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Χαρά Βαβαδάκη

Διάρκεια προγράμματος: 1,5 ώρα

Ελεύθερη συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο τηλέφωνο: 2810 741 689 ή στο email: edu@kazantzaki.gr

https://www.kazantzaki.gr/gr/news/ekpaideutiko-programma-tou-mouseiou-kazantzaki-stin-puli-iisou-499

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

