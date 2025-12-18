«Ματωμένες κουρές» στο Λασίθι: “Έσπασαν” τα ισόβια για τον 33χρονο κτηνοτρόφο

Ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 33χρονο κτηνοτρόφο για την υπόθεση με τις ματωμένες κουρές, στο Οροπέδιο Καθαρού.
Κατά πλειοψηφία ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ο 33χρονος κτηνοτρόφος για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου Νταγιάκου, σε υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Οροπέδιο Καθαρού και ολόκληρη την Κρήτη το καλοκαίρι του 2024.
Ο 33χρονος έριχνε μπαλοθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τραυματίσει θανάσιμα τον 36χρονο πατέρα ενός παιδιού.
Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών για και τα τρία αδικήματα, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με μία ψήφο να θεωρεί ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Νωρίτερα, η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών λόγω των συγγενικών σχέσεων του 33χρονου με τον 36χρονο ωστόσο το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα.
Η ασύλληπτη τραγωδία είχε σημειωθεί στο Οροπέδιο Καθαρού στις 3 Ιουλίου 2024, όταν μια παρέα γλεντούσε μετά από κουρές προβάτων. Ο 33χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης άρχισε να ρίχνει άσκοπους πυροβολισμούς. Μια σφαίρα βρήκε σε ευθεία βολή τον 36χρονο, πατέρα ενός μικρού παιδιού, σκοτώνοντάς τον.
