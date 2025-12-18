ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

«Ματωμένες κουρές» στο Λασίθι: “Έσπασαν” τα ισόβια για τον 33χρονο κτηνοτρόφο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 33χρονο κτηνοτρόφο για την υπόθεση με τις ματωμένες κουρές, στο Οροπέδιο Καθαρού.

Κατά πλειοψηφία ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ο 33χρονος κτηνοτρόφος για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου Νταγιάκου, σε υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Οροπέδιο Καθαρού και ολόκληρη την Κρήτη το καλοκαίρι του 2024.

Ο 33χρονος έριχνε μπαλοθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τραυματίσει θανάσιμα τον 36χρονο πατέρα ενός παιδιού.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών για και τα τρία αδικήματα, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με μία ψήφο να θεωρεί ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών λόγω των συγγενικών σχέσεων του 33χρονου με τον 36χρονο ωστόσο το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα.

Η ασύλληπτη τραγωδία είχε σημειωθεί στο Οροπέδιο Καθαρού στις 3 Ιουλίου 2024, όταν μια παρέα γλεντούσε μετά από κουρές προβάτων. Ο 33χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης άρχισε να ρίχνει άσκοπους πυροβολισμούς. Μια σφαίρα βρήκε σε ευθεία βολή τον 36χρονο, πατέρα ενός μικρού παιδιού, σκοτώνοντάς τον.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα...

0
H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους –...

«Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από...

0
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη εμπνευσμένο από τη...

Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα...

0
H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους –...

«Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από...

0
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη εμπνευσμένο από τη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οι προκλήσεις και τα «αγκάθια» του τουρισμού στην Κρήτη το 2026
Επόμενο άρθρο
«Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από το χθες στο σήμερα»
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

ΠΚ team ΠΚ team -
H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους –...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας το 2025

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός...

«Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από το χθες στο σήμερα»

ΠΚ team ΠΚ team -
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη εμπνευσμένο από τη...

Οι προκλήσεις και τα «αγκάθια» του τουρισμού στην Κρήτη το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι περιμένουμε τη νέα σεζόν. Δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST