Ρέθυμνο:Εγκύκλιος του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου διά την Εορτήν της Κατά Σάρκα Γεννήσεως του Ιησού Χριστού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025

Προς

τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον ευσεβή λαό

της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Αδελφοί και παιδιά μου ευλογημένα,

Χριστούγεννα σημαίνουν, για μια ακόμη φορά στην ιστορία του κόσμου! Χριστούγεννα, ως πρόσκληση και πρόκληση ζωής και κοινωνίας των ανθρώπων με τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον Ενανθρωπήσαντα Κύριό μας, τον Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, που έγινε άνθρωπος για να γίνομε οι άνθρωποι θεοί κατά χάριν.

Επιλέγομε, μέσα στον πλούτο της υμνογραφίας και της Πατερικής Γραμματείας, που αναλύει και περιγράφει το μεγαλείο της Θείας Αγάπης, να σταθούμε σε μία μόνο φράση του Μεγάλου Αθανασίου, που αναφέρει:

«Ο Λόγος σαρξ εγένετο, ίνα τον άνθρωπον δεκτικόν θεότητος ποιήση». Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη, για να μας φέρει απλώς μια νέα διδασκαλία, μια νέα θεωρία, αλλά για να μεταδώσει σε μας τη Θεία ζωή, τη ζωή του Θεού, για να μας κάνει «δεκτικούς» της Θεότητος! Ήλθε για να μας κάνει μετόχους Θείας Ζωής κατά χάρη.

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Απερινόητο όντως, αδελφοί μου, το μεγαλείο της Αγάπης του Θεού! Ανέκφραστο και ανερμήνευτο το μέγεθος της Θείας Φιλανθρωπίας, όπως αυτό πραγματώνεται μέσα από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Είναι γεγονός, ότι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Δημιουργό τους είχε και έχει πάντοτε δυσάρεστες συνέπειες στη ζωή του. Όμως ο Θεός δεν εγκατέλειψε και δεν εγκαταλείπει το πλάσμα Του. Στον κατάλληλο χρόνο -στο «πλήρωμα του χρόνου»- στέλνει στη γη τον μονογενή Του Υιό, για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. «Ο Θεός επί γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ, γ΄ 38).

Ο αόρατος γίνεται ορατός, ο απρόσιτος προσιτός, ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους. Ήλθε στη γη όχι όπως αυτός μπορούσε, αλλά όπως εμείς μπορούσαμε να τον δούμε και να τον καταλάβουμε.

Γι’ αυτό έγινε άνθρωπος με σάρκα, για να επικοινωνήσει καλύτερα με μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει χαρακτηριστικά: «Πώς έγινε τούτο το καταπληκτικό και αξιοθαύμαστο;

Ένεκα της δικής Του αγαθότητας και όπως ένας βασιλέας βγάζει τη βασιλική στολή και σαν απλός στρατιώτης ρίχνεται στη μάχη, για να μην αναγνωρισθεί από τον εχθρό, έτσι και ο Χριστός ήρθε με ανθρωπίνη μορφή, για να μην αναγνωρισθεί και αποφύγει ο εχθρός τη σύγκρουση μαζί του, αλλά και για να μη φοβίσει τους ανθρώπους, γιατί ήρθε για να τους σώσει και λυτρώσει».

Τελικά, μία είναι η ουσιαστική εξήγηση της Ενανθρωπήσεως του Κυρίου· η αγάπη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει πολύ καθαρά αυτή την εξήγηση: «Δια την πολλήν αγάπην, ην ηγάπησεν ημάς»,

«έκλινεν ουρανούς και κατέβη». Μαζί με τον μεγάλο Απόστολο, κάθε πιστός βλέπει, πίσω από το ιστορικό και κοσμοσωτήριο γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου, τη μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Αγάπη που έφθασε μέχρι το Σταυρό. Αγάπη που σφραγίσθηκε από την εκούσια θυσία του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο. Αγάπη που δεν περιορίζεται,

χωροχρονικά η τοπικά, ούτε «ζητεί τα εαυτής». Μας αγάπησε, λοιπόν, ο Θεός και μας καλεί να τον αγαπήσουμε και εμείς. Να του ανοίξουμε την καρδιά και σύνολη τη ζωή μας. Να συνδεθούμε μαζί Του, για πάντα, χωρίς όρια.

Προστρέχομε, επίσης, στον ουσιαστικό και βαθειά θεολογικό και βιωματικό λόγο του μακαριστού π. Γεωργίου Καψάνη, μεγάλου θεολόγου και Αγιορείτου Ηγουμένου, ο οποίος αναφέρει:

«Οι άγιοι Πατέρες μας καλούν να ανοίξουμε τα μάτια της καρδίας και να μελετήσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο, που κυριολεκτικά άλλαξε τη μορφή του κόσμου». Σε τούτο το σημείο της Παρουσίας και της Αγάπης του Θεού, σας προσκαλώ και σας παρακαλώ να εστιάσομε αυτή τη χρονιά.

Τα Χριστούγεννα άλλαξαν τη μορφή του κόσμου! Άλλαξαν την προοπτική του κόσμου! Άλλαξαν την αληθινή στοχοθεσία του κόσμου! Εκείνου του κόσμου, βέβαια, που επιλέγει να ζει με τον Ενανθρωπήσαντα Χριστό! Εκείνου του κόσμου, που δεν επιλέγει τις τακτικές και τα τεχνάσματα του Ηρώδη.

Εκείνου του κόσμου, που δεν κρύβεται πίσω από τα φώτα «που δεν ήτανε το φως», αλλά αναπαύεται στο Φως της Ζωής, τον Ήλιο της Δικαιοσύνης, «τον φωτισμόν ημών, τον φωτίσαντα πάντα άνθρωπον»!

Με αυτήν την ταπεινή παράκληση, σας προσκαλώ όλοι μαζί, βάζοντας ως στόχο και μέσα στο ερχόμενο έτος 2026 την αλλαγή του εαυτού μας, να αγωνισθούμε να «αλλάξομε» τον κόσμο! Να γίνουν οι ημέρες αυτές του Αγίου Δωδεκαημέρου αρχή σωτηρίας, θεμέλιο αγάπης, για ολόκληρο τον κόσμο και τον καθένα προσωπικά! Χρόνια πολλά και σωτήρια! ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Με πατρική αγάπη και εγκάρδιες ευχές

Ο Μητροπολίτης

† Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος