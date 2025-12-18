Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο ΠΣΚΗ σε συνεργασία με το ΙΤΕ. Καθημερινά έως την Τρίτη 23Δεκεμβρίου

Με τα χρώματα των γιορτών στολίστηκε το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, που ανοίγει τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους για να απολαύσουν τα μικρά θαύματα των Χριστουγέννων με την πολύτιμη στήριξη και τεχνογνωσία του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας!

Καθημερινά, έως την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σεμιναρίων, στο αίθριο του ΠΣΚΗ, θα υπάρχουν χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και μάθησης που θα δώσουν μία μοναδική ευκαιρία στα παιδιά να ταξιδέψουν στον κόσμο της γνώσης με χρώματα γιορτινά, με την τεχνογνωσία του ΙΤΕ.

Παράλληλα στο χώρο θα βρίσκεται και ο μεγάλος Τάρανδος με το έλκηθρό του που θα «οδηγήσει» μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στην πόλη, για να μοιράσει δώρα και για να στείλει το «Πιστοποιητικό βοηθού του Αγίου Βασίλη»! Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ωράριο λειτουργίας:

Από την Δευτέρα 15/12 μέχρι και την Παρασκευή 19/12 είναι από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 το απόγευμα μέχρι τις 20:30 το βράδυ.

Το Σαββατοκύριακο 20-21/12 το ωράριο λειτουργίας των χριστουγεννιάτικων δράσεων είναι από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και την Δευτέρα 22/12 και την Τρίτη 23/12 το ωράριο είναι από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 το απόγευμα μέχρι τις 20:30 το βράδυ.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., το ΠΣΚΗ και το ΙΤΕ σας περιμένουν για να ζήσετε τα μικρά θαύματα των Χριστουγέννων!

Πλατεία Ελευθερίας

10:00 – 21:00 «Ένα Δέντρο Γεμάτο Τρόφιμα»: Ο up 92,9 διοργανώνει για 10η χρονιά τη φιλανθρωπική δράση “Ένα Δέντρο Γεμάτο Τρόφιμα”, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης.

Με 33 ώρες ζωντανής μετάδοσης από το κέντρο του Ηρακλείου, στήνουμε μια μεγάλη γιορτή προσφοράς με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην Πλατεία Ελευθερίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-ena-dentro-gemato-trofima/

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

Με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ευχές, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε Νέα Αλικαρνασσό και οικισμούς του Δήμου, μεταδίδοντας το γιορτινό κλίμα των ημερών, υπό τη Διεύθυνση των Αρχιμουσικών Λεωνίδα Τζωρτζάκη και Δέσποινα Σκανδαλάκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025».

Το πρόγραμμα των επισκέψεων της Φιλαρμονικής: την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

17:30 Βασιλειές

18:15 Άγιος Βλάσσης

19:00 Άγιος Σύλλας

19:45 Προφήτης Ηλίας

20:30 Κυπαρίσσι

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης ACCTA για την ευγενική χορηγία της μεταφοράς της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «Το τέλειο μελομακάρονο»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Χριστούγεννα στην πόλη” οι εκδόσεις The Book Project και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, σας προσκαλούν στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου για μια ξεχωριστή, γιορτινή παρουσίαση του βιβλίου «Το τέλειο Mελομακάρονο» της Μαρίας Παχιαδάκη.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Εκδόσεις The Book Project

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 18:00.Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-books-to-teleio-melomakarono/

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Θέατρο.Περσέας και Μέδουσα – Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τον Περσέα και Μέδουσα, την πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας μας. Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της αγαπημένης των παιδιών – και όχι μόνο – Κάρμεν Ρουγγέρη φωτίζει τον παραμυθένιο μύθο με ποιητικό λόγο και συναρπαστική δράση,

μέσα από τις ονειρεμένες εικόνες της Χριστίνας Κουλουμπή, τις δυναμικές χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και τις εμπνευσμένες μουσικές επιλογές του Αντώνη Δελαπόρτα. Οι στίχοι των τραγουδιών είναι του Ανδρέα Κουλουμπή. Ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 17:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/perseas-kai-medousa-544

Πλατεία Ελευθερίας

10:00 – 21:00 «Ένα Δέντρο Γεμάτο Τρόφιμα»: Ο up 92,9 διοργανώνει για 10η χρονιά τη φιλανθρωπική δράση “Ένα Δέντρο Γεμάτο Τρόφιμα”, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης.

Με 33 ώρες ζωντανής μετάδοσης από το κέντρο του Ηρακλείου, στήνουμε μια μεγάλη γιορτή προσφοράς με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην Πλατεία Ελευθερίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-ena-dentro-gemato-trofima/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

Απόδοση της πύλης του Αγίου Γεωργίου στην πόλη– Έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, η πύλη Αγίου Γεωργίου ανοίγει έπειτα από αρκετά χρόνια και γίνεται ξανά το πέρασμα που συνδέει την λεωφόρο Ικάρου με την πλατεία Ελευθερίας.

Η επαναλειτουργία της πύλης συνοδεύεται αφενός με την παρουσίαση εποπτικού υλικού για τη νέα Προγραμματική των Τειχών και αφετέρου με έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στα 100 χρόνια του ΟΦΗ και εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει φωτογραφίες που θα απεικονίζουν την σχέση του ΟΦΗ με τα «χεντέκια», την τάφρο και τα Ενετικά Τείχη τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, όταν οι προπονήσεις και οι αγώνες διαφόρων αθλημάτων γινόταν στα Τείχη. Η πύλη Αγίου Γεωργίου θα είναι ανοικτή για το κοινό επτά ημέρες την εβδομάδα, με φύλαξη.

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου

Φιλανθρωπική Συναυλία με μαθητές από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρής

Οι μαθητές από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρής θα τραγουδήσουν αγγλικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα, μεταφέροντας σε όλους τη μαγεία και τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι καθαρά φιλανθρωπικός: τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την ενίσχυση τοπικών κοινωνικών δομών και του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ώρα 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas-2025-concert-okris/

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Χάνσελ και Γκρέτσελ” των Γκριμ

Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας. Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση,λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται δραματοποιημένα επί σκηνής. Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό.

Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης:18:00

Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/events_all-books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-20-12-2025/

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Θέατρο.Περσέας και Μέδουσα – Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τον Περσέα και Μέδουσα, την πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας μας. Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της αγαπημένης των παιδιών – και όχι μόνο – Κάρμεν Ρουγγέρη φωτίζει τον παραμυθένιο μύθο με ποιητικό λόγο και συναρπαστική δράση, μέσα από τις ονειρεμένες εικόνες της

Χριστίνας Κουλουμπή, τις δυναμικές χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και τις εμπνευσμένες μουσικές επιλογές του Αντώνη Δελαπόρτα. Οι στίχοι των τραγουδιών είναι του Ανδρέα Κουλουμπή. Ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 12:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/perseas-kai-medousa-544

Προμαχώνας Πύλης Ιησού

Πρώτο Parkrun Heraklion – Αθλητικές δράσεις στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου στις 9:00 το πρωί

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων με ελεύθερη συμμετοχή, ανοιχτός σε όλους, από αρχάριους έως έμπειρους δρομείς, με επίσημη χρονομέτρηση. Ο γύρος των Ενετικών Τειχών «Parkrun Heraklion» είναι ένας νέος αγώνας 5 χιλιομέτρων με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, ανεξαρτήτως αθλητικού επιπέδου, που θα διεξάγεται μια φορά τον μήνα στα Τείχη.

Σταθερό σημείο αφετηρίας και τερματισμού θα είναι ο προμαχώνας της Πύλης Ιησού και η διαδρομή μέχρι τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, με περάσματα και από σημεία της τάφρου, θα προσφέρει μια εμπειρία που θα συνδυάζει άσκηση, θέα, ιστορία και επαφή των πολιτών με το πιο εμβληματικό μνημείο του Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-parkrun-heraklion/

Πλατεία Ελευθερίας

«Ένα Δέντρο Γεμάτο Τρόφιμα»: Ο up 92,9 διοργανώνει για 10η χρονιά τη φιλανθρωπική δράση “Ένα Δέντρο Γεμάτο Τρόφιμα”, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης.

Με 33 ώρες ζωντανής μετάδοσης από το κέντρο του Ηρακλείου, στήνουμε μια μεγάλη γιορτή προσφοράς με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα 10:00 – 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-ena-dentro-gemato-trofima/

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου

«Άστρο λαμπρό» από το 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. «Άστρο λαμπρό» … Είμαστε Εμείς!!! Παιδιά, Γονείς, Δάσκαλοι! Είμαστε το 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, «Το Σχολείο της Μελίνας». Τραγουδάμε για σας! Μαγική ομάδα!!! Ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/lxmas2025-astro-lampro-36o-dhmotiko-sxoleio/

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Θέατρο. Περσέας και Μέδουσα – Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τον Περσέα και Μέδουσα, την πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας μας. Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της αγαπημένης των παιδιών – και όχι μόνο – Κάρμεν Ρουγγέρη φωτίζει τον παραμυθένιο μύθο με ποιητικό λόγο και συναρπαστική δράση, μέσα από τις ονειρεμένες εικόνες της

Χριστίνας Κουλουμπή, τις δυναμικές χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και τις εμπνευσμένες μουσικές επιλογές του Αντώνη Δελαπόρτα. Οι στίχοι των τραγουδιών είναι του Ανδρέα Κουλουμπή. Ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 17:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/perseas-kai-medousa-544

Πλατεία Ελευθερίας

Αυτά τα Χριστούγεννα η πόλη ζει στον ρυθμό της SuperMedia!

Τα ραδιόφωνα Super 904, Θέμα Κρήτης 103,1 και Κρητικός 88,7 βγαίνουν ζωντανά από το κέντρο της πόλης και σας προσκαλούν στην απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Ώρα 08:00 – 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-supermedia/

Πλατεία Ελευθερίας

Συναυλία με τα Μουσικά Σύνολα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

«Τα μυστικά του κήπου»: Το σύνολο μουσικής δωματίου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου ερμηνεύει τραγούδια από το έργο του Νίκου Κυπουργού «Τα μυστικά του κήπου». Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Παπασπύρου, Ελευθερία Βερυκάκη, Παναγιώτης

Καπετανάκης «Τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη»: Το Λαϊκό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου ερμηνεύει τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Γιώργος Καλυβάς, Κώστας Παπαδάκης. Καλλιτεχνικός Συντονιστής: Νίκος Κατσαράκης. Ώρα 17:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-concert-mousiko-sxoleio-hrakleiou/

Πλατεία Ελευθερίας

Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Ηρακλείου “Ήθη και έθιμα της Ηπείρου το 15μερο των Χριστουγέννων”

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στην Ήπειρο είναι γεμάτα παράδοση και ζεστασιά! Από τα χοιροσφάγια και το χριστόψωμο, μέχρι τις φωτιές που διώχνουν τους καλικάντζαρους, κάθε έθιμο κρύβει ιστορίες και νοσταλγία. Την Πρωτοχρονιά, η βασιλόπιτα με το φλουρί, το ποδαρικό και το σπάσιμο του ροδιού φέρνουν τύχη και αφθονία στο σπίτι. Ώρα 18:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-syllogos-hpeiroton-n-hrakleiou/

Πλατεία Ελευθερίας

Γιορτινές φωνές, Χριστουγεννιάτικες ευχές, Λαμπερά Χριστούγεννα με την “ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ”

Μια γιορτινή μουσική βραδιά με αγάπη κάτω από τα φώτα της πόλης μας!

Στιγμές Χριστουγέννων με έντεχνα και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την χορωδία, την ορχήστρα, τους σολίστ τραγουδιστές! Την επιμέλεια και καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας υπογράφει η Μαίρη Μαρκοπούλου καθοδηγώντας ένα σύνολο που υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό στο εορταστικό πνεύμα των ημερών. Ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-giortines-fones-aremisia/

Πύλη Ιησού

Loopia Christmas Live Concert 2025 – The “Brass Section Project”

Οι Loopia για πρώτη φορά θα συμπράξουν επί σκηνής με ένα “σύνολο χάλκινων πνευστών” δίνοντας ένα τελείως διαφορετικό ηχόχρωμα από αυτό που μας έχουν συνηθίσει. Με την προσθήκη μίας και μόνο τρομπέτας και την βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργείται ένα ιδιότυπο σύνολο πνευστών που κάνει το project αυτό να ξεχωρίζει.

Συντελεστές: ‘Ίριδα Τσιγάρα (φωνή, φωνητικά, Loops), Αντώνης Βουμβουλάκης (κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα, loops, φωνητικά), Άκης Φιρφιρής (κρουστά, φωνητικά, loops), Δημήτρης Παπουτσάκης (τρομπέτα, “σύνολο χάλκινων πνευστών”). Ώρα 19:30.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-loopia-christmas-live-concert/

Πλατεία Ελευθερίας

Street Dance Show (XMAS Edition)

Μια νεανική χορευτική πανδαισία street style, latin και άλλων χορών που υπόσχεται να σας παρασύρει με τον πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο στον μαγικό κόσμο του χορού αλλά και το εορταστικό κλίμα των φετινών Χριστουγέννων! Ώρα 20:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-street-dance-show-xmas-edition/

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θέατρο. Περσέας και Μέδουσα – Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τον Περσέα και Μέδουσα, την πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας μας. Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της αγαπημένης των παιδιών – και όχι μόνο – Κάρμεν Ρουγγέρη φωτίζει τον παραμυθένιο μύθο με ποιητικό λόγο και συναρπαστική δράση, μέσα από τις ονειρεμένες εικόνες της

Χριστίνας Κουλουμπή, τις δυναμικές χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και τις εμπνευσμένες μουσικές επιλογές του Αντώνη Δελαπόρτα. Οι στίχοι των τραγουδιών είναι του Ανδρέα Κουλουμπή. Ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 17:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/perseas-kai-medousa-544

Πλατεία Ελευθερίας

Αυτά τα Χριστούγεννα η πόλη ζει στον ρυθμό της SuperMedia!

Τα ραδιόφωνα Super 904, Θέμα Κρήτης 103,1 και Κρητικός 88,7 βγαίνουν ζωντανά από το κέντρο της πόλης και σας προσκαλούν στην απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Ώρα 08:00 – 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-supermedia/

Πλατεία Ελευθερίας

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν… οι καλικάντζαροι!

Παραμονή Χριστουγέννων και στον Κάτω κόσμο επικρατεί μεγάλη αναταραχή. Μέρες τώρα ο κλειδούχος των καλικάντζαρων, ο Βατρακούξ, έχει εξαφανιστεί και κάνεις δεν γνωρίζει πως θα καταφέρουν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες που θα οδηγήσουν όλα τα καλικαντζαράκια στον Απάνω κόσμο. Το ρολόι κοντεύει να κτυπήσει μεσάνυχτα και λύση δεν έχει βρεθεί.

Και τότε ο Τρακατρούκας, ο πιο διάσημος και κατακόκκινος καλικάντζαρους από το Ζερζεβούτι, ανεβαίνει πάνω σε έναν ψιλό κορμό και ανακοινώνει πώς γνωρίζει ένα μυστικό πέρασμα, που του το είχε δείξει ο παππούς του, κάποτε, αλλά….Ώρα 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-mia-fora-kai-enan-kairo/

Πλατεία Ελευθερίας

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη χορωδία του συλλόγου Αλατσατιανών «Όπου Υπάρχει Αγάπη»

Το ΔΣ του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο «Όπου Υπάρχει Αγάπη». Ερμηνεύει η Χορωδία του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου. Συμπράττει η Ελένη Σελούντου. Στο πιάνο ο Αντώνης Μποτονάκης. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Αντωνακάκη. Ώρα 19:00.

Πλατεία Ελευθερίας

«Μελωδίες ντυμένες με φως» από τη χορωδία Αγγέλων Ωδή

Η χορωδία Αγγέλων Ωδή αποτελείται από 30 χορωδούς και ανήκει στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ν. Ηρακλείου, με πρόεδρο την κ. Μαίρη Παχιαδάκη.

Δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2024 με μαέστρο την Κική Καγιαβά. Παρά το ότι η θητεία της είναι μικρή, έχει δώσει πολλές συναυλίες και συνεχίζει με απαράμιλλη όρεξη και πάθος. Μαέστρος, καλλιτεχνική δ/νση, διδασκαλία χορωδίας: Κική Καγιαβά Πιάνο: Νίκος Φραγκιουδάκης. ώρα 20:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Ελευθερίας

Αυτά τα Χριστούγεννα η πόλη ζει στον ρυθμό της SuperMedia!

Τα ραδιόφωνα Super 904, Θέμα Κρήτης 103,1 και Κρητικός 88,7 βγαίνουν ζωντανά από το κέντρο της πόλης και σας προσκαλούν στην απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Ώρα 08:00 – 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-supermedia/

Πύλη Ιησού

Μουσείο Ν. Καζαντζάκη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από το χθες στο σήμερα»

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη θα υλοποιήσει την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 στην Πύλη Ιησού,

χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών με θέμα την επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη. Κάνοντας μία σύνδεση του παρελθόντος και της σύγχρονης ψηφιακής εποχής θα αναζητήσουμε πληροφορίες στην νέα Ψηφιακή Συλλογή «Επιστολογραφία Νίκου Καζαντζάκη» του Μουσείου και θα ανακαλύψουμε επιστολές/καρτ ποστάλ που έστειλε ο

Νίκος Καζαντζάκης με ευχές για τα Χριστούγεννα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του συγγραφέα που έστελνε ευχές σε οικεία του πρόσωπα, τα παιδιά θα γράψουν τη δική τους καρτ ποστάλ για τα Χριστούγεννα για να στείλουν τις ευχές τους σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Ώρα 11:00. Ελεύθερη συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο τηλέφωνο: 2810741689 ή στο email: edu@kazantzaki.gr

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Ο μαλυβένιος στρατιώτης», του Άντερσεν

Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας. Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση, λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται δραματοποιημένα επί σκηνής.

Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης:12:00. Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-24-12-2025/

Πλατεία Ελευθερίας

«Κράτα τις στιγμές… δίνουν ζωή στα όνειρα σου!» με το Ωδείο Κρήτης

Οι Χορωδίες του Ωδείου Κρήτης – η Παιδική και η Νεανική – αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα και πιο ζωντανά σύνολα του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου του Ιδρύματος. Με πολυετή λειτουργία και σταθερή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης, οι χορωδίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την καλλιέργεια της φωνής ως μουσικού οργάνου,

την ανάπτυξη της μουσικότητας και την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών μέσα από συλλογική δημιουργία. Ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/xmas2025-odeio-krhths/

Πλατεία Ελευθερίας

LAB Music Education ΟN STAGE

Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου, οι μαθητές και οι καθηγητές του Lab Heraklion Music Education ανεβαίνουν στην σκηνή σ’ ένα ξεχωριστό live γεμάτο pop και rock και χριστουγεννιάτικες επιτυχίες! Ώρα 13:00.

Πλατεία Ελευθερίας

Συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και τον Γιάννη Κασσωτάκη «Πάμε να βρούμε ένα αστέρι»

Μια λαμπερή, γιορτινή βραδιά κάτω από τον χριστουγεννιάτικο ουρανό θα μας χαρίσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου

Ηρακλείου, με μελωδίες και τραγούδια που ξυπνούν μέσα μας τη μαγεία των Χριστουγέννων. Διευθύνει η αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη. Στο τραγούδι, ο Γιάννης Κασσωτάκης. Ώρα 18:00.

Πλατεία Ελευθερίας

«Παραδοσιακοί χοροί απ’ όλη την Ελλάδα» από το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού

Το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς από την Κρήτη και όλο τον Ελληνισμό. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με τους μικρούς μας μαθητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν χορούς της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας για να συνεχίσει αντιπροσωπεία των τμημάτων ενηλίκων.

Γενική Διεύθυνση: Γιώργος, Λευτέρης Κουγιουμουτζής, Ειρήνη Κουγιουμουτζή και Μαρία Τριτσάρη. Χοροδιδάσκαλοι: Γιώργος, Λευτέρης Κουγιουμουτζής και Ειρήνη Κουγιουμουτζή. Ώρα 20:00.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πύλη Ιησού

Συναυλία με τον Μάνο Παπαδάκη «Τα Απαραίτητα»

Ο Μάνος Παπαδάκης, ένας από τους πιο δραστήριους και χαρισματικούς Κρητικούς τραγουδοποιούς, ετοιμάζεται για μια νέα σειρά εμφανίσεων. Φέρνει στις αποσκευές του «τα Απαραίτητα», τραγούδια που δεν μπορούν να λείψουν από κανένα μουσικό πρόγραμμα έντεχνου και ροκ τραγουδοποιού.

Τραγούδια και ιστορίες τραγουδιών που συνδέουν και ταξιδεύουν τον θεατή σε μια γύρα στον χρόνο! Με την τετραμελή μπάντα του, τον Γιάννη Κοντακη στο ηλεκτρικό μπάσο, τον Αποστόλη Γιασλακιωτη στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Πολυδωρο Φραντζεσκακη

στα τύμπανα και τον Νίκο Οικονομέα στο κλαρίνο, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα τραγουδιών, που έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα ανά τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με την εξαιρετικών κριτικών παράστασή του, με τον τίτλο «η Γύρα».

Επιπλέον, ο Μάνος Παπαδάκης παρουσιάζει για πρώτη φορά τα νέα του τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν εντός του 2026, σε βινύλιο, με τον τίτλο «Λαβύρινθος». Ώρα 19:30

Συνεχίζονται …

Έκθεση Αρχιτεκτονικής: “IntelligensHistorica” – Τα ενετικά νεώρια στη Κρήτη

Στην βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 παρουσιάζεται η έκθεση αρχιτεκτονικής με τίτλο IntelligensHistorica.

Πρόκειται για τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με θέμα: Intelligens.Natural.Artificial.Collective με επιμελητή τον Carlo

Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεμβρίου 2025.

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 – Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00. Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/intelligenshistorica/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα.

Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: