ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκε πολεμικό τυφέκιο τύπου “Kalashnikov”

Συνελήφθη σήμερα (18.12.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σήμερα (18.12.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 28χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πολεμικό τυφέκιο τύπου “Kalashnikov”,
• γεμιστήρας
• 113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• μαχαίρι
• 2 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Εγκύκλιος του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου διά την Εορτήν...

0
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Ρέθυμνο:Εγκύκλιος του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου διά την Εορτήν...

0
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Επόμενο άρθρο
Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Εγκύκλιος του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου διά την Εορτήν της Κατά Σάρκα Γεννήσεως του Ιησού Χριστού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό...

Ολυμπιακός: Προσφορά και αγάπη στην Ιερά Μητρόπολη του Πειραιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλευρό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST