Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη: Αναφορές για 3 νεκρούς και 2 τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός του λεωφορείου – Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, καθώς ένα διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή Östermalm, προκαλώντας πολλά θύματα.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εφημερίδα Εχpressen μιλά για τρεις νεκρούς.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα που έχει ξεκινήσει, εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και είναι σε κατάσταση σοκ.
#ÚLTIMAHORA 🇸🇪 Varias personas fallecen y resultan heridas al arrollar accidentalmente un autobús de dos pisos una parada de autobús en el barrio de #Östermalm, en #Estocolmo.
🔹Informa @Aftonbladet#Suecia #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/rp1N5wm7l9
— eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025
Οι Αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τις ηλικίες των θυμάτων.
Στο σημείο του περιστατικού, σε μικρή απόσταση από σταθμό του μετρό, προκλήθηκε χάος, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, λίγο πριν τις 3:30 (τοπική ώρα, 4:30 στην Ελλάδα).
Η εκπρόσωπος Τύπου του φορέα συγκοινωνιών της Στοκχόλμης, Σόφι Γκούνναρσον, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό.
#BREAKING: 3 killed after bus rams bus stop in Stockholm, Sweden — Expressen https://t.co/wSEplElki9 pic.twitter.com/hbAy9mAbn6
— Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025
Μέλος της υπηρεσίας διάσωσης που βρέθηκε στο σημείο, εκτίμησε πως το λεωφορείο πρέπει να βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, καθώς μέσα σε αυτό δεν βρισκόταν επιβάτης, ενώ εκτιμάται πως ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Πηγή: https://www.protothema.gr/world/article/1727020/sunagermos-sti-stokholmi-leoforeio-epese-se-stasi-anafores-gia-arketa-thumata/