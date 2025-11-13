Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος μεγάλου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως. Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος πίσω από το κακόβουλο λογισμικό VenomRAT, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης «Endgame» της Europol, η οποία συντονίστηκε από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025 στη Χάγη και στόχευσε σημαντικές υποδομές διεθνούς κυβερνοεγκλήματος. Συγκεκριμένα, η Europol, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. και ευρωπαϊκών και διεθνών υπηρεσιών, προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις κατά του κυβερνοεγκλήματος, θέτοντας στο στόχαστρο τρία κρίσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς επιθέσεις: το infostealer Rhadamanthys, το κακόβουλο λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης VenomRAT και το botnet Elysium. Ο βασικός ύποπτος για το VenomRAT συνελήφθη στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Το δίκτυο κακόβουλων λογισμικών που εξαρθρώθηκε από την επιχείρηση αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές που περιείχαν εκατομμύρια κλεμμένα δεδομένων Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως με κακόβουλο λογισμικό. Οι συντονισμένες ενέργειες οδήγησαν σε μία σύλληψη στην Ελλάδα, σε 11 έρευνες σε Γερμανία, Ελλάδα και Ολλανδία, στην κατάργηση ή διακοπή λειτουργίας περισσότερων από 1.025 διακομιστών παγκοσμίως και στην κατάσχεση 20 διαδικτυακών domains. Το δίκτυο κακόβουλων λογισμικών που εξαρθρώθηκε από την επιχείρηση αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές που περιείχαν εκατομμύρια κλεμμένα δεδομένα. Μάλιστα, μεγάλος αριθμός θυμάτων δεν είχε αντιληφθεί ότι τα συστήματά του είχαν παραβιαστεί και λειτουργούσαν εν αγνοία τους ως μέρος ευρύτερου εγκληματικού δικτύου. Ο βασικός ύποπτος πίσω από το εν λόγω δίκτυο είχε αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 πορτοφόλια crypto που ανήκαν στα θύματα αυτά και η αξία των οποίων πιθανόν να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.