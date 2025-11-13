ΔιεθνήΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένδεκα άνθρωποι συνελήφθησαν.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών, το οποίο φέρεται να προωθούσε τα ανήλικα θύματα από τα Κανάρια Νησιά στη Γαλλία.

Ένδεκα άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης που διεξήχθη σε Μαδρίτη, Λανθαρότε και Γκραν Κανάρια.

«Τέσσερις από τους υπόπτους κρίθηκαν προφυλακιστέοι εν αναμονή της δίκης τους για κατηγορίες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, πλαστογράφηση εγγράφων και παιδική πορνογραφία», σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την εξαφάνιση 14 ανηλίκων από κρατικές δομές των Καναρίων Νήσων από τον χειμώνα του 2024 έως την άνοιξη του 2025.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σε δύο σπίτια που ερευνήθηκαν στο νησί Λανθαρότε, κατασχέθηκαν προσωπικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό κι άλλων θυμάτων ή διασυνδέσεων του κυκλώματος, υπογραμμίζει η ισπανική αστυνομία.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος...

0
Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά...

Ζελένσκι: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ουκρανός...

0
Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι...

Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος...

0
Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά...

Ζελένσκι: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ουκρανός...

0
Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ζελένσκι: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ουκρανός πρόεδρος – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη
Επόμενο άρθρο
Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος μεγάλου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στην πρίζα ξανά το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Οι νέοι παίκτες και τα γεωπολιτικά οφέλη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι νέοι πιθανοί επενδυτές και οι ευκαιρίες από την...

Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος μεγάλου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

ΠΚ team ΠΚ team -
Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά...

Το 71% των επιχειρήσεων δυσκολεύεται να βρει προσωπικό: Πώς μπορούν να καλυφθούν οι θέσεις σύμφωνα με ειδικούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με νέα έρευνα το 71% των επιχειρήσεων στην...

Μια διαδρομή περίπου 40 χρόνων στους χώρους της Βικελαίας Βιβλιοθήκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Δημήτρης Σάββας αφηγείται στην εφημερίδα «Πατρίς» τους πιο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST