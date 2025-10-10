Λευτέρης Αυγενάκης:Κοινός στόχος η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης και η σύνδεσή του με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου

Συντονισμένες ενέργειες Αυγενάκη και Δημάρχων Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), με αντικείμενο τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) και τη σύνδεσή του με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου – ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενιαία ανάπτυξη του νησιού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης και ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ενώ από πλευράς του Ο.Α.Κ. παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων Νίκος Σεϊμενής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λοιπών Αναπτυξιακών Έργων Μανώλης Βελεγράκης, καθώς και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας – Προϊσταμένη Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, Ελένη Δαϊλάκη.

Αυγενάκης: “Η Κρήτη δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες ανάπτυξης”

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη να ενταχθεί το ζήτημα της οδικής σύνδεσης του Νότου της Κρήτης με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου στις άμεσες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Πολιτείας.

«Το αεροδρόμιο Καστελίου είναι ένα έργο-σταθμός για την Κρήτη και την Ελλάδα. Εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, όμως τα συνοδά έργα, όπως η σύνδεση της Μεσαράς και της Βιάννου με το νέο αεροδρόμιο, δεν έχουν ακόμα ενταχθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων.

Εάν αυτό δεν αλλάξει, τότε όσοι κινούνται από τη Μεσαρά, το Νότιο Ρέθυμνο ή τη Βιάννο θα αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρο κύκλο μέσω του Β.Ο.Α.Κ. για να φτάσουν στο Καστέλλι – και αυτό δεν είναι ούτε λογικό, ούτε δίκαιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι δήμαρχοι για την πορεία των μελετών, να αποτυπωθεί η πραγματική ωριμότητα κάθε τμήματος του έργου και να προετοιμαστεί μια κοινή θεσμική παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών, ώστε να υπάρξει δρομολόγηση των αναγκαίων ενεργειών.

«Είναι κρίσιμο να κινηθούμε συντεταγμένα, να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα συνοδευτεί από ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο οδικό δίκτυο που θα ενώνει τη Μεσαρά και τον νότο με το Καστέλλι», υπογράμμισε.

Τα τεχνικά δεδομένα και η ανάγκη επιτάχυνσης

Όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη του Ο.Α.Κ., το έργο του Ν.Ο.Α.Κ. διαθέτει ήδη ώριμες μελέτες σε σημαντικά τμήματα.

Το Στόλοι – Πραιτώρια, με προϋπολογισμό 19 εκ. ευρώ, βρίσκεται σε υψηλό στάδιο ωρίμανσης, με ολοκληρωμένες εγκρίσεις και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Αντιθέτως, το Στόλοι – Κόμβος Καστελίου, με προϋπολογισμό 24 εκ. ευρώ, αποτελεί έργο λιγότερο ώριμο, αλλά σε στάδια εγκρίσεων, ενώ στο τμήμα Βιάννος – Πραιτώρια – Πραιτώρια – Κόμβος Αεροδρομίου, αναμένεται να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσής του με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο, ως συνοδό έργο.

Η ολοκλήρωση και η διασύνδεση αυτών των τμημάτων θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός ενιαίου, ασφαλούς οδικού διαδρόμου που θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ Μεσαράς – Καστελίου και θα αποτελέσει το αναπτυξιακό “νέο μέτωπο” του νησιού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης «δεν μπορεί ένα αεροδρόμιο να βασίζεται μόνο σε έναν οδικό άξονα», ενώ από τη δική του πλευρά ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης πρόσθεσε ότι

« Τα στελέχη του ΟΑΚ έχουν μελετήσει την περιοχή μας και γνωρίζουν ακριβώς πως πρέπει να κινηθούμε. Με το δεδομένο αυτό, είμαστε έτοιμοι, έχοντας το υλικό το οποίο χρειαζόμαστε, να πραγματοποιήσουμε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών»

Σύμπλευση και κοινό αναπτυξιακό όραμα

Οι Δήμαρχοι Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για κοινό μέτωπο διεκδίκησης, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του νότου προϋποθέτει ισόρροπη υποδομή και πρόσβαση.

Η Μεσαρά, η Βιάννος και η ευρύτερη περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου αποτελούν πυρήνες παραγωγής, τουρισμού και πολιτισμού που πρέπει να συνδεθούν αποτελεσματικά με τις νέες πύλες εισόδου της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης επισήμανε ότι «το νέο διεθνές αεροδρόμιο πρέπει να συνδεθεί με ένα δρόμο ασφαλές και γρήγορο, έτσι ώστε να γλιτώσουμε πολλά ατυχήματα αφενός και να επιτύχουμε αφετέρου μια ισονομία όσον αφορά την ανάπτυξη της Βόρειας Κρήτης σε σύγκριση με το Νότια Κρήτη».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, από την πλευρά του, τόνισε ότι η ενότητα των τοπικών φορέων και η τεκμηριωμένη διεκδίκηση αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη του έργου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. «Η Κρήτη δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες. Ο Νότιος Οδικός Άξονας είναι το έργο που θα ενώσει το νησί – κυριολεκτικά και αναπτυξιακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επόμενα βήματα

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε:

• Η παρακολούθηση σε τακτική βάση της προόδου των μελετών από τον Ο.Α.Κ.

• Η προετοιμασία συνάντησης με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών για την παρουσίαση των στοιχείων και τη διεκδίκηση ένταξης του έργου στα άμεσα αναπτυξιακά πλάνα.

• Η διαρκής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών φορέων για τη σημασία του έργου και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα, την ασφάλεια και την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών.

Κοινό μήνυμα αποφασιστικότητας

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας και κοινής στόχευσης, με τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων να συνεχίσουν με ενιαίο βηματισμό.

«Η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα και η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο Καστελίου δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι προϋπόθεση για μια Κρήτη που αναπτύσσεται ισόρροπα, που δεν αφήνει κανέναν πίσω και που επενδύει στο μέλλον της», κατέληξε ο Λευτέρης Αυγενάκης.