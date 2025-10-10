Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), που πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Χανίων συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών για την προώθηση θεμάτων του Δήμου Χανίων. Τον Δήμαρχο Χανίων συνοδεύει η Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης, Νίκη Αποστολάκη και στελέχη της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα συζητηθούν τρέχοντα κρίσιμα ζητήματα για την διαχείριση των υδάτων και θέματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α. στο σύνολο τους.

Κατά την απουσία του Δημάρχου Χανίων, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος, Τάσος Αλόγλου.