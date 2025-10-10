ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), που πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Χανίων συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών για την προώθηση θεμάτων του Δήμου Χανίων. Τον Δήμαρχο Χανίων συνοδεύει η Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης, Νίκη Αποστολάκη και στελέχη της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα συζητηθούν τρέχοντα κρίσιμα ζητήματα για την διαχείριση των υδάτων και θέματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α. στο σύνολο τους.

Κατά την απουσία του Δημάρχου Χανίων, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος, Τάσος Αλόγλου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης:Κοινός στόχος η ολοκλήρωση του Νότιου...

0
Συντονισμένες ενέργειες Αυγενάκη και Δημάρχων Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου Σύσκεψη...

Στο “κόκκινο” οι δομές ψυχικής υγείας στην...

0
Την κατάσταση των δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη φέρνει...

Λευτέρης Αυγενάκης:Κοινός στόχος η ολοκλήρωση του Νότιου...

0
Συντονισμένες ενέργειες Αυγενάκη και Δημάρχων Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου Σύσκεψη...

Στο “κόκκινο” οι δομές ψυχικής υγείας στην...

0
Την κατάσταση των δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη φέρνει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στο “κόκκινο” οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη – Παρέμβαση της Ελένης Βατσινά
Επόμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης:Κοινός στόχος η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης και η σύνδεσή του με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κτηματολόγιο: Νέο «φρένο» στις αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών για τα ακίνητά τους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέα παρέμβαση για τις υποθέσεις που ακίνητα ιδιωτών διεκδικούνται...

Λευτέρης Αυγενάκης:Κοινός στόχος η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης και η σύνδεσή του με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συντονισμένες ενέργειες Αυγενάκη και Δημάρχων Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου Σύσκεψη...

Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά...

Στο “κόκκινο” οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη – Παρέμβαση της Ελένης Βατσινά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την κατάσταση των δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη φέρνει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST