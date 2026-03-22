Λευτέρης Αυγενάκης από τη CRETA FOOD & DRINK EXPO 2026

Ισχυρή εξωστρέφεια με σχέδιο και συνεργασία – Στο προσκήνιο η ενίσχυση των παραγωγών μέσω αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια

Με ισχυρά μηνύματα για το μέλλον της αγροδιατροφής και των εξαγωγών της Κρήτης, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της CRETA FOOD & DRINK EXPO 2026, της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων και ποτών του νησιού, που φιλοξενείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), στις Γούρνες Ηρακλείου.

Η έκθεση, που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, επιβεβαιώνει τον ρόλο της Κρήτης ως βασικού πυλώνα της ελληνικής αγροδιατροφής, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες, ενώ λειτουργεί ως πλατφόρμα διασύνδεσης μεταξύ παραγωγής, μεταποίησης, τουρισμού και επιχειρηματικότητας.

Ήδη από την πρώτη ημέρα των εγκαινίων, καταγράφηκε έντονη κινητικότητα, με την έκθεση να αναδεικνύεται σε χώρο σύναψης συνεργασιών και ανάδειξης της ποιότητας των κρητικών προϊόντων.

Η παρέμβαση Αυγενάκη – Ένα σαφές μήνυμα για τον πρωτογενή τομέα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης συντόνισε το πάνελ με θέμα: «Στρατηγική Εξαγωγών και Πρότυπα – Ισχυρή Διεθνής Παρουσία», με τη συμμετοχή του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρβης Γιώργου Κλαδάκη, του οικονομικού συμβούλου επενδύσεων Μανώλη Δαμιανάκη, του εμπειρογνώμονα διανομής Νίκου Γιάνναρη και του εκπροσώπου της Simply Foods Γιάννη Κουτσούπη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αυγενάκης ανέφερε:

«Μια ακόμα εξαιρετική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που αφορά τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς και τα προϊόντα που παράγει η κρητική γη, την αξιοποίηση αυτών μέσω της Λέσχης Αρχιμαγείρων, αλλά και ένα συνέδριο με πάνελ πολύ δυναμικά. Από τη μία είχαμε τον ρόλο του συντονιστή και από την άλλη τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών προσκεκλημένων.

Άκουσα, αλλά και ακουστήκαμε. Πήραμε πληροφορίες, προβληματισμούς, αλλά δώσαμε και απαντήσεις.

Εγώ θα επιμείνω για άλλη μία φορά σε μία πρόταση και πρωτοβουλία μου που έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη: την ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας. Μία πρόταση που πρέπει να υιοθετήσει και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ώστε οι επαγγελματίες παραγωγοί του νησιού μας, αλλά και της χώρας συνολικά, να βρεθούν στον φυσικό τους χώρο, δηλαδή μέσα στο “σπίτι του επιχειρείν”.

Έτσι ώστε και οι συναντήσεις B2B, που έχουν ξεκινήσει εδώ και 14 ολόκληρα χρόνια και πραγματοποιούνται με απόλυτη επιτυχία στην Κρήτη, αλλά και στην Αθήνα και σύντομα στις Βρυξέλλες, να έχουν ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να αναπτυχθεί η εξωστρέφεια σε όλο της το επίπεδο, κάτι που οι ίδιοι οι επαγγελματίες αγρότες το επιζητούν.

Τα κατά τόπους Επιμελητήρια είναι το σπίτι τους και ήρθε η στιγμή να τους δώσουμε την ευκαιρία να το καταλάβουν».

Η εξαγωγική δυναμική της Κρήτης σε ανοδική πορεία

Η συζήτηση ανέδειξε μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία: η Κρήτη κινείται σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι εξαγωγές του νησιού ανήλθαν στα 386,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +4%, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η άνοδος στον όγκο, που έφτασε το +37,3%.

Ο αγροδιατροφικός τομέας παραμένει η «καρδιά» της εξωστρέφειας, καθώς τα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχούν περίπου στο 60% του συνόλου των εξαγωγών, με αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα.

Το ελαιόλαδο συνεχίζει να αποτελεί βασικό εξαγωγικό προϊόν με αξία 139,8 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν τα κηπευτικά (+10,5%) και τα φρούτα και καρποί, που παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση +63%.

Οι βασικές αγορές, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία, ενισχύουν σταθερά τη ζήτηση, αποδεικνύοντας ότι τα κρητικά προϊόντα διαθέτουν ισχυρή ταυτότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από τον διάλογο στη στρατηγική για την επόμενη ημέρα

Οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν την ανάγκη για ένα πιο συνεκτικό μοντέλο εξαγωγών, με έμφαση στην ποιότητα, την πιστοποίηση και την οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προοπτική καθιέρωσης των «Cretan Standards» ως εργαλείου ενίσχυσης της αξιοπιστίας των προϊόντων, καθώς και στη δημιουργία ενός Agri-Logistics Hub στο Ηράκλειο, που θα ενισχύσει την αλυσίδα διανομής και θα μειώσει τα εμπόδια στις εξαγωγές.

Η CRETA FOOD & DRINK EXPO ως μοχλός ανάπτυξης

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη μπορεί να συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, δημιουργώντας υπεραξία για την τοπική οικονομία.

Η ενεργή συμμετοχή της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης και οι παράλληλες δράσεις, όπως ο Παγκρήτιος Διαγωνισμός Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, αναδεικνύουν τη γαστρονομία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Συλλογική προσπάθεια και κοινός στόχος

Η ολοκλήρωση της ημέρας με τη συμμετοχή των Βουλευτών Ηρακλείου στο κοινό πάνελ επιβεβαίωσε ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και των εξαγωγών απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και σταθερή πολιτική βούληση.

Η Κρήτη διαθέτει όλα τα εφόδια για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές. Με σχέδιο, συνέργειες και επένδυση στην ποιότητα, μπορεί να μετατρέψει τη δυναμική της σε ακόμη πιο ισχυρό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.