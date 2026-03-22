«Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης : Πίσω από τη «βιτρίνα» του απολογισμού της περιφερειακής αρχής, βρίσκεται η πραγματικότητα του λαού της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις 19 Μάρτη, η Περιφερειακή Αρχή παρουσίασε τον απολογισμό της. Με μεγαλοστομίες για «Κρήτη δυναμική, βιώσιμη, δημιουργική, κτλ», προσπάθησε -κάνοντας το μαύρο άσπρο- να προβάλλει σαν «κοσμογονία» ένα έργο που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες του λαού της Κρήτης.

Στην πραγματικότητα και αυτός ο απολογισμός δεν διεκδικεί καμιά προπαγανδιστική πρωτοτυπία. Είναι το χιλιοπαιγμένο έργο της περιφερειακής αρχής, που έχει σημείο αναφοράς τους λίγους και το πώς να κερδίζουν περισσότερα, με τον λαό να πληρώνει για τα κέρδη τους.

Αφορά τα μονοπώλια της Ενέργειας που αλωνίζουν στην Κρήτη, τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους ομίλους του τουρισμού, τους εξαγωγείς και τους βιομηχάνους, αφορά συνολικά τους στρατηγικούς στόχους της αστικής τάξης για την καπιταλιστική ανάπτυξη στο νησί μας.

Για αυτήν την ανάπτυξη των λίγων που σαρώνει τις ανάγκες των πολλών, δεν διστάζουν – χωρίς να λογαριάζουν τίποτα- να ανοίξουν νέα πεδία επενδύσεων, όπως το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία μονάδων καύσης απορριμμάτων, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, με μόνο χαμένο τον λαό που θα εκτεθεί σε καρκινογόνους ρύπους και θα κληθεί να πληρώσει και νέα χαράτσια.

Τίποτα δεν έχει πραγματικά να προσδοκά ο λαός της Κρήτης από το αφήγημα για «ανάπτυξη», που τάζουν οι σοσιαλδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ και οι νεοφιλελεύθεροι της ΝΔ, συνδιοικούντες στην περιφερειακή αρχή. Σε όλες τις εκδόσεις της, «βιώσιμη», «δίκαιη», κτλ, με όλες τις κυβερνήσεις, η «ανάπτυξή» τους σημαίνει αμύθητα κέρδη για τους λίγους και όρους εξόντωσης για τους πολλούς.

Οδηγεί στους μισθούς και το εισόδημα πείνας, στους φόρους, στην ακρίβεια, στις κατασχέσεις, στα λουκέτα στα μικρομάγαζα, στο ξεκλήρισμα για τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, στο να ερημώνουν τα χωριά μας, στην εμπορευματοποιημένη Υγεία και Παιδεία, στις ακριβές μεταφορές, την κατάργηση του λαϊκού δικαιώματος για διακοπές, στην έλλειψη υποδομών.

Η φτώχεια κι όλα τα παραπάνω, είναι το «ένα μισό» των σχεδιασμών του κεφαλαίου. Το «άλλο μισό» είναι η εμπλοκή της χώρας και της περιοχής μας στα επικίνδυνα Νατοϊκά σχέδια και τις πολεμικές συγκρούσεις, με πρωταγωνιστικό τον ρόλο της ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής βάσης της Σούδας, με τεράστιους κινδύνους για τον λαό. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης, με τους συνδιοικούντες της ΝΔ, στηρίζουν αυτήν την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων και προσπαθούν να την καλύψουν, με το ξέπλυμα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.

Πίσω από τη βιτρίνα της «αναπτυξιακής κοσμογονίας» που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει η περιφερειακή αρχή, βρίσκεται η πραγματικότητα, με την κρατική χρηματοδότηση για την Περιφέρεια να βρίσκεται στον «πάτο» και ειδικά σήμερα που, με τη στροφή στην πολεμική οικονομία, πέφτει ακόμη μεγαλύτερο «μαχαίρι» στη χρηματοδότηση για έργα που είναι ζωτικής σημασίας για τον λαό.

Με το ΠΔΕ για το 2025 στην Περιφέρεια να είναι όλο κι όλο 74.221.296,02, ενώ τα χρήματα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, κ.ά., που είναι χρήματα του λαού μας και των λαών της Ευρώπης, έχουν συγκεκριμένες αντιλαϊκές «επιλεξιμότητες» και δίνονται στην πλειοψηφία τους σε επιχειρηματικά σχέδια. Δηλαδή για να διοχετεύεται στο κεφάλαιο, δωρεάν, πακτωλός χρήματος, λεφτά του λαού, με κριτήριο την ανάπτυξη κλάδων και τομέων που φέρνουν κέρδη και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Εν τω μεταξύ, η προπαγάνδα της περιφερειακής αρχής «σπάει κόκκαλα», με τα έργα που έχουν γίνει «γεφύρι της Άρτας» και διαφημίζονται σε κάθε απολογισμό εδώ και χρόνια, για να μην αναφερθούμε στα έργα και μελέτες «φαντάσματα», που εξαγγέλθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν, και ξαναδιαφημίζονται ως νέα.

Εκεί, βέβαια, που η περιφερειακή αρχή «διαπρέπει» είναι η «ευγενική χορηγία» εκατομμυρίων για την τουριστική προβολή, όχι βέβαια απ’ τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, αλλά με κριτήριο τον τζίρο και την κερδοφορία του κεφαλαίου στον κλάδο. Για τα συμφέροντα των μεγαλοξενοδόχων συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις ακόμα και στο κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ (και μάλιστα ως μοναδική παρούσα Περιφέρεια από την Ελλάδα).

Βέβαια, μπορεί ο περιφερειάρχης να κάνει λόγο για «σταθερότητα», όμως αυτός ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της Περιφέρειας, που είναι η λεγόμενη «εξωστρέφεια» της ελληνικής οικονομίας και της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, αποβαίνει «αδύναμος κρίκος» σε περίπτωση κλυδωνισμού της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας, σε συνθήκες της οικονομικής κρίσης και του πολέμου, όπως σήμερα, με πολύ έντονο αποτύπωμα στην εγχώρια οικονομία και με τα βάρη να φορτώνονται στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού.

Όσο για τα «εμβληματικά έργα ανάπτυξης» που διαφημίζουν κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή (ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο), φορτώνονται δύο και τρεις φορές στις πλάτες του λαού, ενώ σχεδιάζονται ως ιδιωτικά, με βάση τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Επίσης, ο χορός των ιδιωτικοποιήσεων καλά κρατεί και σειρά φαίνεται ότι παίρνει το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης», με τον υπουργό Οικονομίας να κάνει λόγο για ένα νέο «Ελληνικό» και τον Περιφερειάρχη για την «ολιστική αξιοποίηση» του αεροδρομίου.

Ωστόσο, η προσπάθεια της Περιφερειακής αρχής να διαμορφώσει μια «εικονική πραγματικότητα» καταρρέει μπροστά στα προβλήματα που συσσωρεύονται για τον λαό και δεν μπορούν να κρυφτούν, όπως :

• Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας που στενάζουν από έλλειψη προσωπικού και μέσων, ενώ προωθείται και η ιδιωτικοποίησή τους με όχημα τη ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ. Για παράδειγμα το 2012 στο Ηράκλειο οι μόνιμοι ήταν 230, ενώ το 2025 οι μόνιμοι ήταν 145. Στο Ρέθυμνο το προσωπικό οργανικών θέσεων (μόνιμο, ΙΔΑΧ, Δικηγόρος) το 2024 ήταν 106 και το 2025 ήταν 98.

• Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και συνολικά οι ελλείψεις υποδομών πολιτικής προστασίας.

• Η απαράδεκτη κατάσταση με τις γερασμένες και κακοσυντηρημένες υποδομές πχ γέφυρες, περιφερειακό οδικό δίκτυο και τόσα άλλα. Η κατάσταση με τα σχολικά κτίρια, στα οποία μια σειρά δείκτες χτυπούν «καμπανάκι» για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ακόμα και τα έργα που αφορούν συντηρήσεις ή αποκαταστάσεις υφιστάμενων υποδομών δεν ολοκληρώνονται εδώ και χρόνια (πχ από το 2019 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις από τις πλημμύρες στα Χανιά). Και όλα, φυσικά, γίνονται μέσω εργολαβιών που διογκώνουν τα κόστη που πληρώνει ο λαός.

• Απουσία των αναγκαίων έργων για ύδρευση και άρδευση, που γίνονται μόνο όσο και όταν εξασφαλίζουν κέρδη για τους εργολάβους, ενώ «τρέχουν» και τα σχέδια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης – εμπορευματοποίησης του νερού.

• Οι ελλείψεις υποδομών αθλητισμού και πολιτισμού.

• Η κατάσταση στη μεταφορά των μαθητών,

• Τα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, με την ιδιωτικοποιημένη δακοκτονία, την απώλεια εισοδήματος, την απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την ευλογιά, τη λειψυδρία, την απουσία έργων αγροτικής οδοποιίας.

Όλα αυτά που αφορούν την πραγματικότητα της ζωής του λαού της Κρήτης η περιφερειακή αρχή τα ξεχνά στον απολογισμό της. Και κυρίως ξεχνά ότι έχουν τη σφραγίδα και την υπογραφή των πολιτικών κυβέρνησης – ΕΕ, τις οποίες η ίδια εφαρμόζει μέχρι κεραίας και εξειδικεύει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θα συνεχίσει να αναδεικνύει και μέσα στα συμβούλια, αλλά κυρίως μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα και τη διεκδίκηση που πρέπει να δυναμώσει για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, στον δρόμο της ανατροπής, για μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας, όπου οι ζωές μας δεν θα είναι «κόστος». –

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης

Μαρινάκης Αλέκος – Βρύσαλης Δημήτρης- Μανουσάκης Νίκος