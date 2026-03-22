Νέες προφυλακίσεις στο κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων στο Ηράκλειο – Στη φυλακή δύο ακόμη Πακιστανοί μεσάζοντες

Μετά τις απολογίες τους σήμερα, δύο ακόμη Πακιστανοί που φέρονται ως μεσάζοντες προφυλακίστηκαν, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για την υπόθεση του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων που αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου. Ο ένας από αυτούς είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Σαντάμ». Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή είχαν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι άλλοι πέντε Πακιστανοί για τα ίδια αδικήματα, όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι απολογίες έξι Ελλήνων που φέρονται να είχαν ρόλο εικονικών εργοδοτών, με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα. Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ΚΕΠ, δηλαδή τον φερόμενο ως εγκέφαλο της υπόθεσης και τη σύζυγό του, πρόκειται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις αύριο, Δευτέρα.