Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2023: Τιμήθηκαν κορυφαίες εταιρείες και προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας

Τα Βραβεία «Deal of the Decade» και «Τhe 20 Years Achievement Award» στον Ομιλο Capital και τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Το δυναμικό παρών έδωσαν οι έλληνες εφοπλιστές, και τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών στα 20α Lloyd’s List-Greek Shipping Awards 2023, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνική ναυτιλία θα πρωταγωνιστήσει και στο μέλλον στις θάλασσες του κόσμου.

Η 20η εκδήλωση για τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Δύο από τα βραβεία ήταν φέτος ιδιαίτερης σημασίας καθώς δίδονται κάθε 10 και 20 χρόνια αντίστοιχα. Πρόκειται για τα βραβεία «Deal of the Decade (2014-2023)» και «The 20 Years Achievement Award (2004-2023)».

Το βραβείο Συμφωνία της Δεκαετίας (Deal of the Decade) 2014-2023 απονεμήθηκε στην Capital Product Partners L.P. (CPLP) και τον ιδρυτή της Βαγγέλη Μαρινάκη γιατί όπως ανέφεραν οι παρουσιαστές της βραδιάς Ανδριάνα Παρασκευοπούλου και Nigel Lowry, πραγματοποίησε την πιο εντυπωσιακή συμφωνία στην ελληνική ναυτιλία τα τελευταία 10 χρόνια. Με την απόσχιση του κλάδου δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού και προϊόντων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο αμερικάνικο χρηματιστήριο εταιρείες δεξαμενόπλοιων στον κόσμο με 68 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού και προϊόντων.

Ταυτόχρονα απελευθερώθηκε σημαντική αξία για τους μετόχους της, διαπραγματευόμενη με ένα σημαντικό premium για τον στόλο της. Αυτή η μεγάλη συγχώνευση ύψους 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων όχι μόνο τοποθέτησε τη νέα οντότητα ως ηγέτη της αγοράς, αλλά εξασφάλισε επίσης τη συνεχή ανάπτυξη της CPLP με σταθερές ταμειακές ροές στους τομείς του LNG και των εμπορευματοκιβωτίων, ενδεικτικό μιας οξυδερκούς αντίληψης της αγοράς και μιας ισχυρής οικονομικής στρατηγικής. Είναι αξιοσημείωτο ότι η νέα οντότητα, η Diamond S Shipping Inc., έγινε ηγέτης της αγοράς με ένα μεγάλο στόλο και την τοποθέτησε σωστά στην αγορά για μια άλλη μεγάλη επίσης συγχώνευση με την International Seaways, η οποία σήμερα διαθέτει κεφαλαιοποίηση ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με συνολικές αποδόσεις για τους επενδυτές της CPLP άνω του 110%.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε «αυτό που με χαροποιεί και με ενθουσιάζει πάντα είναι το ταξίδι και το ταξίδι αυτό ξεκίνησε το 2007 στο Nasdaq, το 2011 είχαμε την πρώτη συγχώνευση, και η συμφωνία για την οποία μιλάμε αυτή την στιγμή πραγματοποιήθηκε το 2019 και στη συνέχεια είχαμε άλλη μια συγχώνευση το 2021. Όλες αυτές οι συγχωνεύσεις ήταν πολύ επιτυχημένες και δημιούργησαν τεράστια αξία για τους μετόχους μας. Επομένως, δεν είναι μόνο το ταξίδι, αλλά είναι επίσης και το μοίρασμα της επιτυχίας και το μοίρασμα του πλούτου με τους μετόχους μας και φυσικά με όλους τους ανθρώπους στα γραφεία μας και στα πλοία μας, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι επιτυχημένες συμφωνίες».

– To βραβείο «Τhe 20 Years Achievement Award» με χορηγό την LPC απονεμήθηκε στους επικεφαλής των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών με πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τιμήθηκε έτσι η ελληνική ναυτιλία, η οποία μέσα σε 20 χρόνια, από σχεδόν μηδενική παρουσία στον συγκεκριμένο κλάδο κατάφερε να κατακτήσει παγκόσμια ηγετική παρουσία στη μεταφορά LNG. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε εταιρείες που εκπροσωπούν το 90% του ελληνόκτητου στόλου μεταφοράς LNG και συγκεκριμένα στις TEN, TMS Cardif Gas, Alpha Gas, Dynagas, GasLog, Maran Gas και στην Capital Gas.

Τα ετήσια βραβεία ανά κατηγορία

-Dry Cargo Company of the Year: Με χορηγό τη Marichem Marigases, στην Diana Shipping για την σταθερή ανάπτυξη στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου και την επέκταση στο τομέα των αιολικών πάρκων. Ο Συμεών Παληός ιδρυτής της εταιρείας παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε ότι οργάνωσε την εταιρεία το 1969. Το βραβείο ανήκει στην Diana Shipping και όχι στον ίδιο. Εκτίμησε ότι οι έλληνες θα ανταποκριθούν και στην πράσινη μετάβαση και θα βγουν κερδισμένοι.

-Tanker Company of the Year: Με χορηγό τον Bureau Veritas, το βραβείο απονεμήθηκε στην Tsakos Energy Navigation. Η ΤΕΝ γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια και βραβεύτηκε επίσης για την μακροβιότητα της, τα μερίσματα ύψους 800 εκατ. δολ που διένειμε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και για το πρώτο δεξαμενόπλοιο της διπλού καυσίμου που είναι στο νερό. Το βραβείο παρέλαβε ο Νίκος Τσάκος και το μοιράστηκε με την καπετάνισσα Χριστίνα Τζουγανάτου που ήταν δίπλα του. Χρειαζόμαστε την διαφορετικότητα είπε ο Νίκος Τσάκος που χαρακτήρισε την προηγούμενη χρονιά γλυκόπικρη γιατί ήταν χρονιά ρεκόρ για την εταιρεία του αλλά και χρονιά που έχασε την μητέρα του.

-Passenger Line of the Year: Το βραβείο με χορηγό την SWS απονεμήθηκε στην εταιρεία κρουαζιέρας Celestyal Cruises, η οποία το έλαβε επάξια γιατί ξεπέρασε με επιτυχία την κρίση του κορονοϊού, ενώ έφερε και νέο πλοίο στην Ελλάδα. Η ανακατασκευή του κόστισε συνολικά 26 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 16 εκατ. δολ δαπανήθηκαν στην Ελλάδα. Με τις κρουαζιέρες της στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και προσφέρει 136 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία. Το βραβείο παρέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κρις Θεοφιλίδης.

-Shipbroker of the Year: Απονεμήθηκε με χορηγό την The Tsakos Group στην Cass Technava Maritime, για την ενεργή της σημαντική συμβολή στις παραγγελίες νεότευκτων από Έλληνες. Συμμετείχε σε 66 παραγγελίες πλοίων σε ένα σύνολο 260 των ελλήνων εφοπλιστών. Επίσης συμμετείχε και σε 30 συναλλαγές μεταχειρισμένων. Ο Φαίδων Τομάζος παραλαμβάνοντας το βραβείο υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας της ελληνικής ναυτικής οικογένειας που ενωμένη κερδίζει.

-Shipping Financier of the Year: Το βραβείο με χορηγό την Tototheo Maritime, απονεμήθηκε στην Alpha Bank η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο 3,5 δις. δολ στη ναυτιλία εκ των οποίων ένα δις. δολ είναι οι νέες χρηματοδοτήσεις το 2023. Το βραβείο παράλαβε ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου επικεφαλής του ναυτιλιακού τμήματος της τράπεζας. Η δουλειά μας είναι απλή. Βοηθάμε τους πελάτες μας χρηματοδοτώντας τα έργα τους και υποστηρίζουμε τις ταμειακές τους ροές σε δύσκολους καιρούς και δύσκολα έργα. Το κάνουμε αυτό εδώ και 25 χρόνια. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη σας, είπε ο κ. Σωτηρίου, παραλαμβάνοντας το βραβείο.

-Technical Achievement Award: Με χορηγό τον DNV το βραβείο απονεμήθηκε στην Erma First για το νέο σύστημα Carbon Capture Storage (CCS) που δημιούργησε. Το βραβείο παρέλαβε η Ελένη Πολυχρονοπούλου. Ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ. Υποστηρίζουμε την απεξάρτηση από τον άνθρακα με λύσεις, όπως τα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα, τις συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και τις καινοτόμες λύσεις CCS, για τις οποίες λάβαμε αυτό το σημαντικό βραβείο, είπε η κα. Πολυχρονοπούλου.

-The Safety Award: Το βραβείο με χορηγό την Seajets κέρδισε η Black Rope η οποία κατασκευάζει σκοινιά και εστιάζει στην ασφάλεια των πλοίων κατά την διάρκεια ελλιμενισμού με ειδική επιστημονική εφαρμογή που δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια επί του σκάφους είπε ο Αριστείδης Δεληγιάννης ιδρυτής της εταιρείας παραλαμβάνοντας το βραβείο.

-Ship of the Year: Με χορηγό τον ABS το βραβείο απονεμήθηκε στο δεξαμενόπλοιο «Antonis I. Angelicoussis» της Maran Tankers, το πρώτο VLCC διπλού καυσίμου στον ελληνόκτητο στόλο, το οποίο εκπέμπει 45% λιγότερους ρύπους. Το βραβείο παρέλαβε η Μαρία Αγγελικούση η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι ένα από τα πρώτα VLCC διπλού καυσίμου και αντιπροσωπεύει τις τρεις γενιές της οικογένειάς μας στη ναυτιλία Φέρει την ελληνική σημαία, όπως και η πλειοψηφία των 154 πλοίων μας. Είμαστε και θα παραμείνουμε μια εταιρεία με ελληνική διοίκηση, διότι αυτό είναι στο DNA της εταιρείας μας και αντιπροσωπεύει την πίστη μας στην Ελλάδα.

-Piraeus International Centre Award: Με χορηγό τον ClassNK, το βραβείο έλαβε η εταιρεία διαχείρισης πλοίων V.Ships η οποία αύξησε το 2023 τα υπό διαχείριση πλοία κατά 15% ενώ επένδυσε και σε ένα νέο κτήριο 3.500 τ.μ. Το βραβείο παρέλαβε ο Κώστας Κόντες ο οποίος υπογράμμισε ότι η V.Ships είχε μια αξιοσημείωτη 10ετή ανάπτυξη, μετά το πρώτο συμβόλαιο που ήταν με την Costamare. Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στην ομάδα μας που εργάζεται σκληρά με πάθος και αφοσίωση ώστε οι πελάτες μας να εξυπηρετούνται σωστά.

-International Personality of the Year: Με χορηγό την Capital Ship Management Corp. το βραβείο απονεμήθηκε στον Emanuele Grimaldi, διευθύνοντα σύμβουλο της Grimaldi Group., ο οποίος βραβεύεται για δεύτερη φορά. Έλαβε το βραβείο για την επιτυχημένη προεδρία στο ICS αλλά και την ανάπτυξη της εταιρείας του η οποία έχει 26 πλοία υπό ναυπήγηση. Παράλληλα η Grimaldi Group απέκτησε φέτος δυο ελληνικά λιμάνια, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Emanuele Grimaldi, ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την στήριξή του στο ICS ενώ μιλώντας για τα δυο λιμάνια δεσμεύτηκε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να διατηρηθεί το χαμηλό κόστος και να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια με νέους κανόνες φιλικούς προς το περιβάλλον.

-Seafarer of the Year: Με χορηγό την Safe Bulkers, Inc. το βραβείο απονεμήθηκε στον καπετάν Κυριάκο Μουζάκη, ο οποίος ξεκίνησε από την ποντοπόρο ναυτιλία και μεταπήδησε στην ακτοπλοΐα και συγκεκριμένα στο Ιόνιο Πέλαγος όπου είναι καπετάνιος στο Αδαμάντιος Κοραής της Zante Ferries. Πάντα ήμουν υπερήφανος για το επάγγελμά μου. Ειδικά απόψε είμαι ακόμα πιο υπερήφανος και είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί με τόσα καταξιωμένα ονόματα και στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας, φίλους όπου μαζί με τα ελληνικά πληρώματα συνεχίζουν να κινούν αυτόν τον μεγάλο στόλο, είπε ο καπετάν Μουζάκης.

-Award for Achievement in Education or Training: Με την χορηγία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κύπρου, το βραβείο απονεμήθηκε στην Helmepa Academy, για την εκπαιδευτική πλατφόρμα που διαθέτει με αντικείμενο την επιμόρφωση των ναυτικών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. To βραβείο παρέλαβε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Καραγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι η Helmepa βελτιστοποιεί τις συνθήκες ασφαλείας στο πλοίο με την συνεχή προσφορά νέων υπηρεσιών.

-Lloyd’s List Intelligence Big Data Award: Με χορηγό την Panama Maritime Authority, το βραβείο απονεμήθηκε στην Procureship μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών για τον ναυτιλιακό τομέα.

-The Sustainability Award: Το βραβείο με την χορηγία του Lloyd’s Register απονεμήθηκε στην Star Bulk Carriers, η οποία θεωρείται ηγέτης στη μεταφορά χύδην ξηρού φορτίου, ενώ εφαρμόζει αρχές ESG και ανανεώνει συνεχώς και επιμελώς το στόλο της. Το βραβείο παρέλαβε η Χάρις Πλακαντωνάκη η οποία τόνισε ότι θέλουμε να συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των εταιρειών που έχουν κάνει αυτόν τον κόσμο καλύτερο.

-Next Generation Shipping Award: Το βραβείο απονεμήθηκε στον Πέτρο Παναγιωτίδη της Castor Maritime με χορηγό την IRI / The Marshall Islands Registry. Αυτό το βραβείο αποτελεί γιορτή για τα επιτεύγματα της γενιάς μου, αλλά και υπενθύμιση της εκπληκτικής κληρονομιάς που έχουμε, είπε ο κ. Παναγιωτίδης.

-Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime Achievement Award: Με χορηγό την Franman το βραβείο απονεμήθηκε στον Νικόλα Γ. Μουνδρέα της NGM Energy, o οποίος σημείωσε ότι είναι τιμή και χαρά να παραλαμβάνει αυτό το βραβείο και ευχαρίστησε την επιτροπή.

-Greek Shipping Personality of the Year: Με χορηγό την Eurobank το βραβείο απονεμήθηκε στον Γιώργο Προκοπίου για την έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα του Ομίλου (62 παραγγελίες πλοίων, μίσθωσε FSRU στη Γερμανία) αλλά και την επένδυση στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.