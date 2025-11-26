Μανώλης Χνάρης:«Η κατανομή των βοσκοτόπων αδικεί και στοχοποιεί για άλλη μια φορά την Κρήτη»

Έχει ήδη παρέλθει ένας μήνας απ’ την ημερομηνία, που για όλα τα προηγούμενα χρόνια, καταβαλλόταν η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς, ενώ στους αγρότες των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών έχει εγκαίρως καταβληθεί.

Η κατανομή βοσκοτόπων που συντελέστηκε τις προηγούμενες μέρες, απόρροια των αδιαφανών κριτηρίων της τεχνικής λύσης, μας προϊδεάζει για τη «σφαγή» που θα επακολουθήσει λόγω της δραστικής μείωσης των ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη κατανομή, εκτός απ’ την μείωση που θα επιφέρει στη βασική ενίσχυση από 30% έως 80%, άμεσες θα είναι και οι επιπτώσεις, στον υπολογισμό της εξισωτικής αποζημίωσης των οικολογικών σχημάτων, καθώς και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Ιδίως η Κρήτη, για άλλη μια φορά στοχοποιήθηκε και έπεσε θύμα της ανικανότητας της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο Υπουργείο γνώριζε ότι τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα του νησιού που χρησιμοποιούνται επί της ουσίας μέχρι και σήμερα ως βοσκοτόπια, έχουν χαρακτηριστεί ως μη επιλέξιμα.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση για 7 ολόκληρα χρόνια δεν κατάφερε να υλοποιήσει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ώστε να αναδειχτεί η πραγματική βοσκοικανότητα της Κρήτης, που θα κάλυπτε τις ανάγκες των κτηνοτρόφων. Συμπληρωματικά, παρά τις δεσμεύσεις της, δεν έλαβε καθόλου υπόψη τα σημαντικά στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση ζωοτροφών, αλλά και την υψηλή παραγωγή γάλακτος, κρέατος από τους παραγωγούς του νησιού μας.

Καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποκαταστήσει την αδικία που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, ακόμα και αυτοί που διατηρούσαν ιστορικά δικαιώματα, από την ατεκμηρίωτη και αδιαφανή κατανομή των βοσκοτόπων, έτσι ώστε οι παραγωγοί μας να λάβουν τις πραγματικές ενισχύσεις που δικαιούνται και να συνεχίσει απρόσκοπτα η παραγωγική δραστηριότητα.

Τέλος είναι γνωστό ότι οι παραγωγοί του νησιού μας έχουν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και τις μικρότερες τιμές πώλησης των προϊόντων τους.

Η Κυβέρνηση με τις αποφάσεις της θα αποδείξει αν θέλει ή όχι οι κτηνοτρόφοι μας να παραμείνουν στα βουνά της Κρήτης.