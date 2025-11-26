Αλέξης Καλοκαιρινός: «Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη Βία κατά των Γυναικών. Οι συμπεριφορές αυτές πρέπει να απομονωθούν από την κοινωνία , πρέπει να εκλείψουν»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με τίτλο «Μίλα … Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει», που διοργάνωσαν την Τετάρτη 25/11 στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης», η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη, συμμετείχε και μίλησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και παιδιών λέγοντας ότι είναι διαχρονικό ζήτημα που διατρέχει τα κοινωνικά στρώματα και στη σύγχρονη εποχή, σημειώνοντας: «Η βία κατά των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων είναι ένα απολύτως διαχρονικό φαινόμενο.

Μαζικό φαινόμενο στις ανθρώπινες κοινωνίες, από την βαθιά προϊστορία σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Κυρίως από την εποχή του Διαφωτισμού που είναι και η περίοδος στην οποία ανατέλλει η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γίνεται η συζήτηση για το εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι φυσικά δικαιώματα.

Από τότε τίθενται τα ζητήματα που συνοδοιπορούν, όπως η ευαισθητοποίηση για την θέση της γυναίκας μαζί με την αναγνώριση της παιδικής ηλικίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία βλέπουμε τον 17ο αιώνα να αναδύονται και να πορεύονται τον 20ο αιώνα και μέχρι τις μέρες μας. Η βία κατά των γυναικών ειδικότερα, αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό. Η βία αυτή δεν είναι ταξική. Διατρέχει τα κοινωνικά στρώματα στη σύγχρονη εποχή».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο κατά της βίας, υπάρχουν οι μηχανισμοί εφαρμογής και είναι απαραίτητο να αυξάνονται οι καταγγελίες προκειμένου το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί, επισημαίνοντας: «Η βία κατά των γυναικών ήταν αποδεκτή ή περίπου αποδεκτή σε εποχές που ευτυχώς τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Τώρα έχουμε αποκτήσει και ένα νομικό οπλοστάσιο που μαζί με την εφαρμογή του συναρθρώνονται.

Πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να ποινικοποιεί την βία κατά των γυναικών, των παιδιών και κατά των ανθρώπων που έχουν κάθε είδους διαφορετικότητα και είναι ευάλωτοι. Αυτό πρέπει όμως να εφαρμόζεται άρα εδώ θέλουμε και τους μηχανισμούς της εφαρμογής. Αυτό σε ένα βαθμό συμβαίνει σήμερα.

Υπάρχει δυνατότητα της καταγγελίας που βασίζεται στην ίδια την νομική πλαισίωση του ζητήματος. Οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί και πολύ καλώς έχουν αυξηθεί και πρέπει να αυξάνονται, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να γίνεται συνειδητότερο σε ένα μέρος της κοινωνίας ότι αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να απομονωθούν και να εκλείψουν.

Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Στο σημείο που μιλάμε για παρενόχληση και που η Επιθεώρηση Εργασίας ασχολείται και τοπικά με τέτοια ζητήματα και επιβάλλει μέτρα. Μια έννοια που δεν υπήρχε πριν από 20-30 χρόνια. Ποιος μιλούσε τότε για παρενόχληση; Ήταν η εποχή της 10ετίας του 1980 και της 10ετίας του 1990 όπου η ειρωνεία για τους ομοφυλόφιλους εμφανιζόταν και στα πρωτοσέλιδα.

Από τότε έχουμε κάνει δρόμο αλλά αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι έχουμε και ένα παράθυρο ευκαιρίας τώρα να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία μαστίζουν τις κοινωνίες. Υπό αυτό το πρίσμα, της ευκαιρίας που δίνεται και ενός momentum θα πρέπει να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την δράση μας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπογράμμισε ότι ο Δήμος Ηρακλείου διοργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στις γυναίκες με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, έστειλε το μήνυμα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία: «Στο Δήμο Ηρακλείου μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα,, μέσα από διάφορες δράσεις,

όπως τη σημερινή που διοργανώθηκε από την η Εντεταλμένη Σύμβουλο Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη και την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου- Χρονάκη. Αλλά το πλέγμα των δράσεων πρέπει να καταλήγει σε αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρω την λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου ο οποίος θα λειτουργεί ακόμα για 4 χρόνια, όπως ανακοινώσαμε που λειτουργεί με συνθήκες μεγάλης προφύλαξης.

Μέσα στο κατάλληλο πλαίσιο που προφυλάσσει τα θύματα της βίας. Όπως επίσης και σε όλες τις εισαγγελικές συνδρομές με τις οποίες ασχολείται επισταμένως η Κοινωνική μας υπηρεσία και τις αξιολογεί ως πολύ σημαντικό καθήκον. Όταν θέλουμε να φέρουμε αποτέλεσμα πρέπει να ενεργούμε, να στεκόμαστε με έναν τρόπο που θα καταλήγει σε πράξη. Η εκδήλωση της στάσης μας για θέματα μειονοτήτων, για θέματα διαφορετικότητας εάν μένει μόνο στα λόγια γίνεται ευάλωτη σε πολιτική εκμετάλλευση από την άλλη μεριά. Είναι η συζήτηση για την woke ατζέντα.

Όλα αυτά δεν πρέπει να τα παραλείπουμε από την συνολική μας σκέψη. Δεν πρέπει αυτό το οποίο κάνουμε να καταλήγει σε μια αυτοαναφορικότητα χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Τι μας ενδιαφέρει; Να καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Τσατσάκης, Ρένα Παπαδάκη, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, η πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης Αρχιμανδρίτης Κύριλλος, η επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Για Σένα» Μαρία Καναβάκη, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Νίκος Λογοθέτης, πολλά μέλη του συλλόγου και πλήθος κόσμου.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας Κατερίνα Δουλγεράκη, που διάβασε και ένα συγκινητικό γράμμα κακοποιημένης γυναίκας. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον δικηγόρο Απόλλωνα Καλογερόπουλο με θέμα «Νομική Προστασία & κοινωνική στήριξη της κακοποιημένης γυναίκας». Επίσης έγινε παρουσίαση από την Υπαστυνόμο Α’ Δήμητρα Λιάπη για την «Ενδοοικογενειακή Βία».

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου με τον δικηγόρο Απόστολο Ξυριτάκη, τον καθηγητή του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου Διονύση Παπαμήτσο, τη δικηγόρο Μαρία Παπαμήτσου Υπεύθυνη Φωνών. Συντονίστρια της εκδήλωσης η Μαρία Φιλιππάκη, Δικηγόρος – μέλος του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου.