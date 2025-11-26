Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου οπλίτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί νεκρό

Ήταν η δεύτερη μέρα του στη μονάδα, μιλήσαμε το πρωί και ήταν πολύ χαρούμενος, είπε ο πατέρας του επαγγελματία οπλίτη

«Γύρισα από τη Ρόδο χθες και τώρα επιστρέφω για να πάρω το παιδί σε κούτα»: Αυτά ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα του 19χρονου που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής, το πρωί στην Αφάντου.

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ μίλησε στο Mega, λίγο αφότου είχε ενημερωθεί πως είχε πεθάνει το παιδί του κατά την άσκηση. «Το παιδί δυστυχώς έφυγε. Μας είπαν ότι μια χειροβομβίδα δεν εξερράγη και πήγαν να δούνε τι έχει γίνει», περιγράφει και συνεχίζει: «Ήταν η δεύτερη μέρα του στη μονάδα, μιλήσαμε το πρωί νωρίς και ήταν πολύ χαρούμενος», είπε επίσης ο τραγικός πατέρας.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης βρισκόταν στη μονάδα του στη Ρόδο μόλις για δύο ημέρερς. Ο Ρ.Γ., είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό τον περασμένο Ιανουάριο. Το παιδί είχε συνοδεύσει μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ», στη Νέα Πέραμο Αττικής, ο πατέρας του, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, τον Ιανουάριο του 2025.

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο

Περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα, συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Ο 19χρονος Ρ.Γ. που σκοτώθηκε στη Ρόδο με την οικογένειά του, το 2022.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το δυστύχημα με τον νεκρό ΕΠΟΠ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο