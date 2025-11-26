ΚΡΗΤΗ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου οπλίτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί νεκρό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ήταν η δεύτερη μέρα του στη μονάδα, μιλήσαμε το πρωί και ήταν πολύ χαρούμενος, είπε ο πατέρας του επαγγελματία οπλίτη

«Γύρισα από τη Ρόδο χθες και τώρα επιστρέφω για να πάρω το παιδί σε κούτα»: Αυτά ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα του 19χρονου που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής, το πρωί στην Αφάντου.

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ μίλησε στο Mega, λίγο αφότου είχε ενημερωθεί πως είχε πεθάνει το παιδί του κατά την άσκηση. «Το παιδί δυστυχώς έφυγε. Μας είπαν ότι μια χειροβομβίδα δεν εξερράγη και πήγαν να δούνε τι έχει γίνει», περιγράφει και συνεχίζει: «Ήταν η δεύτερη μέρα του στη μονάδα, μιλήσαμε το πρωί νωρίς και ήταν πολύ χαρούμενος», είπε επίσης ο τραγικός πατέρας.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης βρισκόταν στη μονάδα του στη Ρόδο μόλις για δύο ημέρερς. Ο Ρ.Γ., είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό τον περασμένο Ιανουάριο. Το παιδί είχε συνοδεύσει μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ», στη Νέα Πέραμο Αττικής, ο πατέρας του, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, τον Ιανουάριο του 2025.

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο
Περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα, συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.
Ο 19χρονος Ρ.Γ. που σκοτώθηκε στη Ρόδο με την οικογένειά του, το 2022.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το δυστύχημα με τον νεκρό ΕΠΟΠ
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμοhttps://www.newsbomb.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τέσσερα χρόνια παράταση για τον Ξενώνα Γυναικών...

0
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών συνεχίζει για τέσσερα ακόμη χρόνια,...

Νέες ρυθμίσεις για Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες...

0
Με νέο νομοσχέδιο τα υπουργεία ΥΠΕΝ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης...

Τέσσερα χρόνια παράταση για τον Ξενώνα Γυναικών...

0
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών συνεχίζει για τέσσερα ακόμη χρόνια,...

Νέες ρυθμίσεις για Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες...

0
Με νέο νομοσχέδιο τα υπουργεία ΥΠΕΝ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Επετειακές εκδήλωσεις για την δεκαετία αδελφοποίησης Κοινοτήτων Γερανίου Καρπασίας Κύπρου και Γερανίου Ρεθύμνου
Επόμενο άρθρο
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη Βία κατά των Γυναικών. Οι συμπεριφορές αυτές πρέπει να απομονωθούν από την κοινωνία , πρέπει να εκλείψουν»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Η συμφωνία συνέβη για πρώτη φορά και από κεντροδεξιά κυβέρνηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, υπογράμμισε...

OΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ευρώ δεν έχει γυρίσει πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους...

Τέσσερα χρόνια παράταση για τον Ξενώνα Γυναικών Ηρακλείου – Στήριξη 24/7 σε θύματα βίας!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών συνεχίζει για τέσσερα ακόμη χρόνια,...

Νέες ρυθμίσεις για Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες – Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Με νέο νομοσχέδιο τα υπουργεία ΥΠΕΝ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST