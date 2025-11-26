ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Επετειακές εκδήλωσεις για την δεκαετία αδελφοποίησης Κοινοτήτων Γερανίου Καρπασίας Κύπρου και Γερανίου Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Θερμή υποδοχή και υποδειγματική φιλοξενία επεφύλαξαν στη ρεθυμνιώτικη αντιπροσωπεία από την τοπική Εκκλησία, το Δήμο Ρεθύμνης και την Κοινότητα Γερανίου, οι θεσμικοί εκπρόσωποι Κυπριακών αρχών και της Κοινότητας Γερανίου Καρπασίας, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Κύπρο κατά το χρονικό διάστημα 21-24 Νοεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 ετών από την αδελφοποίηση του Γερανίου Καρπασίας Κύπρου και του Γερανίου Ρεθύμνου, μετέβησαν στην Λάρνακα, εκπροσωπώντας το Ρέθυμνο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ. κ. Πρόδρομος, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρασίνου, Εθελοντισμού και διαχείρισης αδέσποτων ζώων κ Γιώργης Παπαδόσηφος καθώς και ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Νικολακάκης και εκπρόσωποι της τοπικής Κοινότητας Γερανίου Ρεθύμνου.

Η κεντρική επετειακή εκδήλωση για την δεκαετία της αδελφοποίησης του Γερανίου Καρπασίας Κύπρου και του Γερανίου Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, σε κεντρική αίθουσα της Λάρνακας.

Με την παρουσία τους και την ενεργή συμμετοχή τους, τίμησαν την επέτειο της αδελφοποίησης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνου κ.κ. Πρόδρομος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ .κ. Χριστοφόρος, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ Κωνσταντίνος Ιωάννου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής Κοινότητας Γερανίου Ρεθύμνου, Κύπρου και Χανίων και πλήθος κόσμου.

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου Ρεθύμνης, οφειλόμενης στη συμμετοχή του ως ομιλητής σε σημαντικά σε Συνέδρια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Δήμο Ρεθύμνης εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ρ. κ. Γιώργος Παπαδόσηφος, ο οποίος απηύθυνε εκ μέρους του Δημάρχου Ρεθύμνης θερμό χαιρετισμό.

Ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού, προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, στον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ Κωνσταντίνο Ιωάννου και στον πρόεδρο της Κοινότητας Γερανίου Κύπρου κ Αντώνη Ηλία.

Το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στις κατεχόμενες περιοχές, στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και στα Φυλακισμένα μνήματα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και έντονης διάθεσης συλλογικής απόδοσης τιμής στους εκλιπόντες Κυπρίους αδελφούς.

Η επιστροφή των Ρεθυμνιωτών, συνοδεύτηκε από τις καλύτερες εντυπώσεις και εμπειρίες ανθρώπινης συνύπαρξης και συνεργασίας, με όρους αλληλεγγύης, συμπαράστασης και ενσυναίσθησης.

Προηγούμενο άρθρο
Τραγωδία στη Ρόδο για τον 19χρονο Ραφαήλ από το Τυμπάκι: «Το παλικάρι μου ήταν δεύτερη ημέρα στο στρατόπεδο…» λέει ο πατέρας του
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Τραγωδία στη Ρόδο για τον 19χρονο Ραφαήλ από το Τυμπάκι: «Το παλικάρι μου ήταν δεύτερη ημέρα στο στρατόπεδο…» λέει ο πατέρας του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανείπωτη θλίψη προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί...

Η οδική ασφάλεια στο επίκεντρο: Ανώτατο όριο ταχύτητας στην πόλη του Ηρακλείου τα 30 χιλιόμετρα/ώρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στρατηγική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η ενίσχυση της οδικής...

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει και φέτος στις Ημέρες Καινοτομίας...

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη -3- ατόμων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί...

