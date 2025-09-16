Μανόλης Χνάρης:«Σήμα κινδύνου από το Προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών»

Τις επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων και την αγανάκτηση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, αναδεικνύει με Κοινοβουλευτική παρέμβαση του – Αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.

Σε συνέχεια της από 12/09/25 επιστολής της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης (Ε.Π.Λ.Σ.Δ.Κ.), όπου χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται ότι: «Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές», ο Βουλευτής Ρεθύμνης θέτει υπόψη των αρμόδιων Υπουργών τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, ο Μ. Χνάρης επισημαίνει την υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, η οποία επιφορτίζει τα ιδιαίτερα επιβαρυμένα καθήκοντά τους, καθώς όπως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση «..έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και ταρυματιοφορείς», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την 24ωρη φύλαξη των μεταναστών, τη στιγμή μάλιστα που οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται σε οριακή κατάσταση σωματικής και ψυχικής κατάρρευσης, ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει κατηγορίες ποινικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι «Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής».

Επιπλέον, ειδική μνεία κάνει και στη «διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη, η οποία προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχόμενα προσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται κρατούμενοι και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστη δομή… και την άμεση παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ για την άμεση μεταγωγή τους σε κλειστή δομή, κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε», με το Λιμενικό Σώμα να επιφορτίζεται τις συνέπειες , καθώς «επιτηρεί διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος, ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, τα μέλη της Ένωσης ζητούν από την Ηγεσία απαντήσεις για τον τρόπο αναχαίτισης «σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατούμενων», ενώ παράλληλα αναρωτιούνται «ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί». Τέλος, ζητούν την άμεση λήψη μέτρων μεταξύ των οποίων είναι:

– Η άμεση λήψη μέτρων ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας.

– Η εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατούμενων σε κλειστές δομές από την ΕΛ.ΑΣ.

– Και η άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στη διαχείριση της κρίσης.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο» και συνεπώς καθίσταται επιβεβλημένη ανάγκη η άμεση λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, ο Μ. Χνάρης, αιτήθηκε την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και την ενημέρωση της Βουλής.