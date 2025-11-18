Μανώλης Τσακαλάκης: «Στόχος μας η δεκάμηνη τουριστική σεζόν στο Ρέθυμνο»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ητουριστική σεζόν στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ακόμη γεμάτης χρονιάς για την τοπική φιλοξενία. Με τα περισσότερα ξενοδοχεία να κλείνουν σταδιακά και τους τελευταίους ξένους επισκέπτες να αποχωρούν, ο απολογισμός της χρονιάς δείχνει θετικά αποτελέσματα, αλλά και νέες προκλήσεις για το μέλλον.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με πρώτη εκείνη του Λονδίνου, όπου έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, κ. Μανώλης Τσακαλάκης. Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Τσακαλάκης κάνει έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, σχολιάζει τις τάσεις που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές και εξηγεί πώς ο Ρεθεμνιώτικος τουρισμός στοχεύει πλέον σε μια δεκάμηνη περίοδο λειτουργίας.

Πως κινήθηκε η φετινή σεζόν, ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα;

«Για το Ρέθυμνο ουσιαστικά έχει τελειώσει η σεζόν στην Ανατολική Κρήτη, μένουν μερικά ξενοδοχεία ακόμα ανοιχτά μέχρι τις 19 του μήνα. Υπάρχουν ακόμα πτήσεις, λίγες, αλλά υπάρχουν. Εμείς που πήγαμε στο Λονδίνο, πήγαμε και ήρθαμε κατευθείαν από το Ηράκλειο με πτήση τσάρτερ. Θέλω να σας πω ότι στις 6 του μήνα το βράδυ που επιστρέφαμε, η πτήση ήταν σχεδόν γεμάτη. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύονται ακόμα τον καλό καιρό που έχουμε εμείς κι έρχονται για διακοπές, για τον ήλιο και τη θάλασσα.»

Ένα στοιχείο πάντως είναι, ότι επεκτάθηκε ο Οκτώβριος.

«Σιγά σιγά μετατοπίζεται η σεζόν προς τα πίσω. Είναι αλήθεια, ότι αρχές Απριλίου τα νερά στη θάλασσα είναι κρύα, ενώ τον Οκτώβριο είναι ζεστά. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γνωστό πλέον και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι προτιμούν να έρθουν στο τέλος της σεζόν παρά στην αρχή.

Η σεζόν φέτος κινήθηκε ακριβώς όπως είχαμε πει, ομαλά. Η αύξηση που είχαμε εμείς στο Ρέθυμνο σε διανυκτερεύσεις ήταν 1,42%. Αυτή ήταν η αύξηση, συνολικά, σε όλους τους τύπους των ξενοδοχείων, σε όλες τις κατηγορίες των ξενοδοχείων, και απ’ όλες τις περιοχές. Αυτή η αύξηση είναι η ξενοδοχειακή αύξηση. Αυτή τη μετράμε εμείς στο σύλλογο ξενοδόχων απ’ τα μέλη μας.»

Είναι και άλλες μονάδες, όπως οι βίλες κλπ.

«Υπάρχουν φυσικά και οι βίλες, τα Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, που θεωρώ ότι κι αυτοί πρέπει να είχαν κάποια αύξηση.»

Τι έγινε στη διεθνή έκθεση του Λονδίνου;

«Να πούμε λοιπόν ότι δύο είναι οι εκθέσεις οι οποίες σηματοδοτούν την τουριστική κίνηση παγκοσμίως. Η μία είναι στο τέλος της σεζόν της δικής μας, αρχές του χειμώνα που είναι στο Λονδίνο. Γίνεται κάθε φορά Νοέμβριο μήνα, αρχές Νοεμβρίου, και η άλλη είναι εκεί που παίρνουμε τα τελικά στοιχεία, που είναι τον Μάρτιο. Αρχές Μαρτίου στο Βερολίνο. Αυτά λοιπόν που μας είπαν οι συνεργάτες μας τώρα στο Λονδίνο, αλλά και που διαπιστώσαμε κι εμείς, είναι μία, ας το πούμε, στασιμότητα στο κομμάτι των κρατήσεων.

Δηλαδή, επιφυλακτικότητα θα το έλεγα εγώ, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός που ήταν να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο στη Βρετανική Βουλή δεν ψηφίστηκε και μεταφέρθηκε να ψηφιστεί τώρα, 27 Νοεμβρίου, και ο λόγος είναι ότι έχουν δρομολογήσει κάποιες αυξήσεις της φορολογίας και αυτό είναι που φοβούνται οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.»

Θέλουν δηλαδή, να δουν τι θα ψηφιστεί για να κάνουν μετά και τον δικό τους προγραμματισμό.

«Ακριβώς. Αυτό περιμένουν και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει μία επιβράδυνση. Ψηφίζουν ξανά Ελλάδα. Είμαστε ψηλά στις προτιμήσεις τους. Είμαστε οι πιο ωφελημένοι από όλους τους υπόλοιπους μεσογειακούς προορισμούς. Αλλά μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα κάνουν εκπτώσεις σε οτιδήποτε άλλο, όμως στις διακοπές τους δεν θα το κάνουν. Ότι θα κόψουν μέρες θα κόψουν, ποιότητα και όλα αυτά, ναι. Αλλά διακοπές θα κάνουν ξανά. Τώρα θα προσπαθήσουν να πληρώσουν σύμφωνα με τα χρήματα τα οποία έχουν και είναι και λογικό. Δεν θα πληρώσουν δανειζόμενοι και δανειζόμενοι υπέρογκα.»

Αυτό είναι ένα θέμα, με τα έσοδα πάντως.

«Κοιτάξτε, τα έσοδα τα δικά μας φέτος ήταν αυξημένα, όσον αφορά και τις αφίξεις. Δηλαδή οι δείκτες όλοι, αφίξεων, διανυκτερεύσεων και τζίρου ήταν αυξημένοι. Εκεί που σημειώσαμε μια μικρή μείωση είναι τα καθαρά κέρδη. Το κέρδος, δηλαδή, το ξεκάθαρο.»

Λόγω λειτουργικού κόστους και άλλων παραγόντων;

«Είναι πάρα πολλά. Τα γνωρίζετε όλοι. Κατ’ αρχάς το κόστος, δεν είναι κανένας Έλληνας που δεν το ξέρει. Όταν πλησιάσει σε σούπερ μάρκετ το καταλαβαίνει αυτομάτως. Όταν ψάξει να βρει ένα υπάλληλο επίσης το καταλαβαίνει αυτομάτως. Αυτά είναι. Εμείς είμαστε εντάσεως εργασίας στα ξενοδοχεία, που σημαίνει ότι θέλουμε πολύ κόσμο για να παράγουμε τις υπηρεσίες. Είμαστε προσφοράς υπηρεσιών.

Η υπηρεσία σήμερα πληρώνεται και επειδή δεν βρίσκουμε και αυτήν τη ντόπια αγορά, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και εισαγωγή. Αυτό θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα επόμενα χρόνια, είναι το αγκάθι του ελληνικού τουρισμού, είναι να ξαναγυρίσουνε οι Έλληνες στα ξενοδοχεία.

Γι’ αυτό και προσπαθούμε να επιμηκύνουμε την περίοδο, να επιμηκύνουμε τη σεζόν και είχαμε προς τούτο μια συνάντηση τις προάλλες που είχε έρθει εδώ ο ισχυρός άντρας της TUI ο Σεμπάστιαν Έμπελ. Μιλήσαμε λοιπόν και παρουσία του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, του φίλου μας του κυρίου Φιορεντίνου, ήταν και ο δήμαρχος, και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε για άλλους τρεις μήνες να κάνουμε τη σεζόν δεκάμηνη και μας το οριοθέτησε ότι δεν θα σταματάει η σεζόν, θα προχωράει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Εκεί θα κάνουμε ένα σταμάτημα και θα ξαναξεκινάμε, θα βγει δηλαδή ο Φεβρουάριος και ο Μάρτης έξω και θα ξαναξεκινούν τέλος Μαρτίου τα τσάρτερς.»

Με όλα αυτά που συμβαίνουν στα Βορίζια και ακούγεται η Κρήτη παγκοσμίως, μήπως θα πρέπει να μας προβληματίσουν και από την πλευρά του τουρισμού;

«Προσέξτε να πούμε το εξής, ότι είναι ένα θλιβερό γεγονός, το να φτάνουμε στο σημείο σήμερα εν έτει 2025 και σε λίγο 2026 να σκοτώνονται άνθρωποι για ψύλλου πήδημα. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι διαφορές τους, αν ήταν οικονομικές ή αν ήταν οτιδήποτε άλλο, όμως το αποτέλεσμα είναι ότι διασυρόμαστε στον ξένο τύπο. Δεν νομίζω όμως ότι θα επηρεάσει αρνητικά πολύ αυτό το θέμα, επειδή η σεζόν ξεκινάει τον Απρίλιο, οι κρατήσεις ουσιαστικά, ο μεγάλος όγκος των κρατήσεων θα μπει τον Φεβρουάριο, μέχρι τότε θα έχει και διαλευκανθεί όλη η ιστορία αυτή και θα έχει και ξεχαστεί. Ευτυχώς οι Ευρωπαίοι έχουν ελαστική μνήμη και ξεχνούν εύκολα.»https://www.rethemnosnews.gr/