Ετήσιο Μνημόσυνο του Βαρδή Βαρδινογιάννη στη Γενέτειρα του Επισκοπή Ρεθύμνου

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΒΑΡΔΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16 Νοεμβρίου 2025

Το πρωί της Κυριακής, 16ης Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Μνημόσυνο του μακαριστού Βαρδή Βαρδινογιάννη, στη γενέτειρά του Επισκοπή Ρεθύμνου.

Την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, με την παρουσία του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, Αντιδημάρχων, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Αγριμάκη και σύσσωμων των φορέων της Επισκοπής, με των οποίων την πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε το Ιερό Μνημόσυνο.

Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ομίλησε ο Εφημέριος της Ενορίας Επισκοπής, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Λουκογεωργάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο μακαριστό Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος κατέκλεισε, τονίζοντας, με αφορμή και την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, ότι τόσο ο αείμνηστος Βαρδής Βαρδινογιάννης όσο και η μακαριστή σύζυγός του Μαριάννα υπήρξαν, στην πορεία της ζωής τους, «απόστολοι» και «ευαγγελιστές» της αγάπης, της ανθρωπιάς και της πρεπιάς της Κρήτης, με σεμνότητα και δυσεύρετο στους καιρούς μας ήθος, και επισημαίνοντας ότι το Ρέθυμνο και ολόκληρη η Κρήτη τους οφείλομε πάντοτε ευγνωμοσύνη για αυτό που ήταν και για αυτά που προσέφεραν, καθώς και για την παρακαταθήκη που η οικογένειά τους σήμερα συνεχίζει.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη όλους τους φορείς της Επισκοπής, οι οποίοι συνδιοργάνωσαν, με σεβασμό και τιμή στη μνήμη του μακαριστού Βαρδή Βαρδινογιάννη, το ετήσιο Μνημόσυνό του, στον τόπο που τον γέννησε, και ευχήθηκε χαρακτηριστικά «η μεγάλη Επισκοπή να αναδεικνύει πάντοτε μεγάλους ανθρώπους».

Ακολούθησε επιμνημόσυνο κέρασμα στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Επισκοπής.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Σε επίπεδα ρεκόρ η ξηρασία στην Κρήτη – Τι σημαίνει για τις καλλιέργειες
Ηράκλειο:Εκδήλωση "Η Κρήτη στο επίκεντρο της εφοδιαστικής αλυσίδας"στο Εμπορικό Επιμελητήριο
