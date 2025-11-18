Ηράκλειο:Εκδήλωση “Η Κρήτη στο επίκεντρο της εφοδιαστικής αλυσίδας”στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Παρασκευή 21/11 «Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» – Επιχειρηματική Εσπερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διοργανώνει μια σημαντική επιχειρηματική εσπερίδα με τίτλο: «Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 16:00, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9).

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕL για την ενίσχυση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική περιφέρεια, με στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών της Κρήτης — ενός νησιού με κομβικό ρόλο στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην αγροδιατροφή και στον τουρισμό.

Αποτελεί συνέχεια της σειράς Road Show που έχει ήδη πραγματοποιήσει η ΕΕL στα Τρίκαλα, τη Λαμία, την Πάτρα, την Καλαμάτα, το Αγρίνιο και τα Ιωάννινα, με στόχο τη διάχυση γνώσης και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των Logistics.

Θεματικές Ενότητες της Εσπερίδας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες – Υποδομές, Agrologistics, Τεχνολογία και Τουρισμός – με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην διοργάνωσή θα συμμετέχουν επιλεγμένοι ομιλητές, τόσο μέλη του οργανισμού μας, όσο και εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

• Ενότητα 1: «Υποδομές & Διασυνδεσιμότητα: Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο της Κρήτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»

• Ενότητα 2: «Αγροδιατροφική Αλυσίδα & Agrologistics: Προκλήσεις, Καινοτομία & Βιωσιμότητα»

• Ενότητα 3: «Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

• Ενότητα 4: «Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρητική Τουριστική Οικονομία»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Η εσπερίδα συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου

Συμμετοχή – Εγγραφή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω της φόρμας εγγραφής: https://forms.gle/bKxuzwHWtJkDFK1G7

Στόχος της εκδήλωσης

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αλλαγών και επενδύσεων. Η ΕΕL επιδιώκει, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, να συνδέσει τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού με τις ευκαιρίες ανάπτυξης που ανοίγονται στον κλάδο — από τη ναυτιλία και τη διατροπικότητα μέχρι τη βιομηχανία, το εμπόριο και την αγροδιατροφή.

Η εσπερίδα αποτελεί μια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κρήτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15.30 – 16.00 Υποδοχή – Εγγραφές

16.00 – 16.15 Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος EEL

Καρκανάκης Βαγγέλης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Βάμβουκας Μιχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης

Σισαμάκης Γιώργος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας

16:15 – 17:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Υποδομές & Διασυνδεσιμότητα: Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο της Κρήτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Αναστασίου Νίκος, CΕΟ, Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.

Βάμβουκας Μιχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης

Δρ. Ιωαννίδου Περσεφόνη, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Σειμένης Μηνάς, Senior Consultant tο the CEO, Ο.Λ.Η.

Στάμνος Γιώργος, Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, Gold air Cargo SΑ

Χρηστάκoς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΣΕΒΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μάνος Δασκαλάκης, Αρχισυντάκτης Δελτίου Ειδήσεων, ΚΡΗΤΗ TV

17:15 – 18:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Αγροδιατροφική Αλυσίδα & Agrologistics: Προκλήσεις, Καινοτομία & Βιωσιμότητα

Ζαχαριουδάκης Στέλιος, Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης

Καλαμπόκης Αλκιβιάδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγών Κρήτης (Σ.Ε.Κ.),

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

Μαλεφιτσάκης Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Μαλεφιτσάκης Group

Μπερκάκης Μανώλης, Πρόεδρος Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις

18:00 – 18:30 Διάλειμμα

18:30 – 19:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Μηλιαράκης Μιχάλης, Chief Technology & Innovation Officer, Cosmos Sport

Τσαγκατάκης Γρηγόρης, Επ. Καθ. Παν. Κρήτης, Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών

Στούμπου Βασιλική, Γ ενική Διευθύντρια Digital & e-Invoicing, EpsilonNet

Χατζημανωλάκης Μιλτιάδης, Head of Supply Chain Transformation Services, GRANTTHORNTON

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μουδάτσος Μάνος, Director of Business Operations,

Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

19:30 – 20:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρητική Τουριστική Οικονομία

Βλατάκης Μιχάλης, Πρόεδρος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης

Σφακιανάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Τζόρβας Πάρις, Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Αν. Κρήτης

Χριστοδουλάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών καταλυμάτων Νομού

Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κουρκουνάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

20: 15 – 20:30 Συμπεράσματα – Ερωτήσεις – Λήξη Forum