Θλίψη στον πανεπιστημιακό κόσμο – Πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών διαπρεπής καθηγητής

Τον 49χρονο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών βρήκαν νεκρό στο σπίτι που διατηρεί στους Αμπελόκηπους

Θλίψη προκάλεσε σε συγγενείς, φίλους και συνάδελφους του πανεπιστημιακού Χαρίλαου Πλατανάκη, η είδηση θανάτου του σε ηλικία 49 ετών, η οποία έγινε γνωστή τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Όσοι γνώριζαν την πορεία και τη διαδρομή του διαπρεπούς καθηγητή, υπέστησαν σοκ. Ο εκλιπών σπούδασε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Κρήτης, Εδιμβούργου και Κέιμπριτζ, ενώ είχε διδάξει στα τμήματα Φιλοσοφίας του UCL, του Birkbeck και του Koç και από το 2017 δίδασκε Πολιτική Θεωρία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τον 49χρονο καθηγητή σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα CretaLive, βρήκαν νεκρό στο σπίτι του στους Αμπελόκηπους.

Η κηδεία του Χαρίλαου Πλατανάκη θα γίνει στο Ηράκλειο, χωρίς -προσώρας- να έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς θα γίνει, αφού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρευρεθούν στη νεκρώσιμη ακολουθία φίλοι και συνάδελφοι του και από το εξωτερικό, όπου για χρόνια διέπρεψε ο Χαρίλαος Πλατανάκης.