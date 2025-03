Μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων στον 11ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου Διακρίθηκαν ελαιόλαδα απ’ όλο το νησί

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 11ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου στον οποίο διακρίθηκαν ελαιόλαδα απ’ όλο το νησί. Αξιολογήθηκαν 113 δείγματα από 74 τυποποιητές και παραγωγούς της Κρήτης. Στις 74 επιχειρήσεις η κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα ήταν 29 από την Π.Ε. Ηρακλείου, 21 από την Π.Ε. Χανίων, 11 από την Π.Ε. Ρεθύμνου και 13 επιχειρήσεις από την Π.Ε. Λασιθίου.

Τα δείγματα ελαιολάδου που διαγωνίστηκαν προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κορωνέικη, ενώ στον διαγωνισμό συμμετείχαν δείγματα από την ποικιλία τσουνάτη, blend θρουμπολιά/χονδρολιά, blend τσουνάτη/κορωνέικη, blend κορωνέικη/αγριελιά και blends από κρητικές ποικιλίες. Στο σύνολο των 113 δειγμάτων, διαγωνίστηκαν 51 στην κατηγορία συμβατικής καλλιέργειας, 32 στην βιολογική καλλιέργεια και 29 δείγματα στην κατηγορία ΠΟΠ –ΠΓΕ.

Ποιότητα και συμμετοχή

«Διοργανώσαμε τον 11ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιολάδο “Κρήτη/Kriti”. Η συμμετοχή ήταν πολύ δυναμική με τα περισσότερα δείγματα από κάθε άλλη φορά και στις τρεις κατηγορίες», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση και μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη.

«Η ποιότητα των δειγμάτων ήταν εξαιρετική, είχαμε πλούσια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και αυτό αποδεικνύει τον αγώνα που κάνουν οι παραγωγοί μας αλλά και οι τυποποιητές μας για έχουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόν.

Επίσης φέτος για πρώτη φορά αξιολογήθηκε και η καινοτομία, όπου και εδώ είδαμε αξιόλογες δουλειές και στον τομέα της συσκευασίας αλλά και όσον αφορά δράσεις στην εστίαση και τον ελαιοτουρισμό. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες, τα βραβεία και οι διακρίσεις να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στην προώθηση των ποιοτικών προϊόντων τους», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης και ευχαρίστησε όλους τους φορείς που συνέβαλλαν στην διοργάνωση και συντέλεσαν στην πραγματοποίηση του, επίσης την κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση των δειγμάτων.

Η Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης Ειρήνη K. Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη, δήλωσε πως «η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι υπερήφανη για τη συνεχιζόμενη στήριξη και προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου «Κρήτη/Kriti».

Μέσω της συνεργασίας με σημαντικούς φορείς του νησιού και της ενίσχυσης καινοτόμων πρωτοβουλιών, στοχεύουμε στην περαιτέρω αναγνώριση και εξωστρέφεια του προϊόντος μας, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και τον αγροτικό τομέα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στον 11ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιόλαδου και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην εξέλιξη του κρητικού ελαιόλαδου».

Η διαδικασία αξιολόγησης

Την Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Μαρτίου διεξήχθη η αξιολόγηση στο εργαστήριο οργανοληπτικής αξιολόγησης Ελαιολάδου Κρήτης ΑΣΡ, με την συμμετοχή 8 κριτών από την Κρήτη. Επικεφαλής του panel του Διαγωνισμού ήταν η κα Χριστοπούλου Έφη, Χημικός, εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, θεμελιώτρια της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα, με εμπειρία από το 1982 έως σήμερα.

Την ευθύνη του διαγωνισμού είχε η κα Γερμανάκη Ελευθερία, panel supervisor του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Κρήτης Α.Σ.Ρ., με πολλαπλές συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν και φέτος από εκπαιδευμένους δοκιμαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαπιστευμένη οργανοληπτική ομάδα, έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της οργανοληπτικής μεθόδου και έχουν συμμετάσχει ως κριτές σε ελληνικούς η/και διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου. Συμμετείχαν στο panel με αλφαβητική σειρά οι: Ανδρουλάκης Μάνθος, Δουκάκης Χαράλαμπος, Εφεντάκης Γιάννης, Καλιτσουνάκη Μαρία, Παπαδάκης Γιώργος, Παπαμανωλιουδάκη Τάσα, Παρλαβάτζα Μαρία και ο Corti Ferdinando.

Τα 113 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που συμμετείχαν είχαν παραχθεί και τυποποιηθεί στην Κρήτη, κατά την ελαιοκομική περίοδο 2024 – 2025, φέρουν εμπορική ετικέτα (brand name).

Οι κατηγορίες των βραβείων και διακρίσεων ήταν τρεις:

Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας

(συμπεριλαμβάνονται τα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)

Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας

(με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ

(με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Βραβεύτηκε και η κατηγορία Βest of Νομός, το καλύτερο ελαιόλαδο με γεωγραφικά κριτήρια οπότε είχαμε 4 νέες βραβεύσεις σε απόλυτη βαθμολογία ανεξαρτήτως της κατηγόρια, σε Βest of Chania, Βest of Rethymno, Βest of Heraklio και Βest of Lassithi.

Νέα κατηγορία στην Καινοτομία

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου, διεξήχθη η αξιολόγηση των συμμετοχών στην νέα Κατηγορία του Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, την Καινοτομία. Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι: Δραγουμανάκης Γιώργος (γραφίστας), Καλαντζάκης Γεώργιος (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), Καργάκης Γιώργος (Επιμελητήριο Ηρακλείου), Καρπαδάκης Μανώλης (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης), Παπαδάκης Τάσος (Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης), Πλακάκη Αναστασία (Επιμελητήριο Λασιθίου), Ροδιτάκης Μανόλης (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), Σπυριδάκης Κωνσταντίνος (Επιμελητήριο Ρεθύμνου) και ο Μιχάλης Χαιρετάκης (Επιμελητήριο Ρεθύμνου).

Σε αυτή την κατηγορία συμμετείχαν συνολικά 17 επιχειρήσεις, 6 στην υποκατηγορία της «συσκευασίας» και 11 στην υποκατηγορία «ελαιοτουρισμός – εστίαση». Η Γεωγραφική κατανομή είχε ως εξής: 7 από τον νομό Ηρακλείου, 5 από τα Χανιά, 3 από το Ρέθυμνο και 2 επιχειρήσεις από τον νομό Λασιθίου. Δόθηκαν 2 βραβεία και 3 τιμητικές διακρίσεις για την συσκευασία και 4 βραβεία και 7 τιμητικές διακρίσεις για την «εστίαση – ελαιοτουρισμό».