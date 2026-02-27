Μελέτη για την αναβάθμιση του ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και οργανωμένη λειτουργία του Βιομηχανικού Πάρκου Φοινικιάς – Μαλάδων επιχειρεί να θέσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου με την ανάθεση μελέτης η οποία θα καταγράψει, για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο, τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τις επιχειρήσεων της περιοχής και θα προτείνει ρεαλιστικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Η μελέτη στοχεύει στη συστηματική καταγραφή των πραγματικών αναγκών της περιοχής μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και διάλογο με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των αρμόδιων φορέων. Μέσω της αξιολόγησης και ιεράρχησης των προβλημάτων και της διαμόρφωσης συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για τη λειτουργική, πολεοδομική και αναπτυξιακή αναβάθμιση του ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων.

Η μεθοδολογία της μελέτης αναπτύσσεται σε διακριτά και αλληλένδετα στάδια, ξεκινώντας από τον ορισμό και τη χωρική αποτύπωση της περιοχής παρέμβασης και την καταγραφή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των χαρακτηριστικών τους. Ακολουθεί η συστηματική αποτύπωση των προβλημάτων μέσω στοχευμένης έρευνας, η επεξεργασία και αξιολόγησή τους με στόχο την ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων και,

τέλος, η διαμόρφωση τεκμηριωμένης μεθοδολογίας επίλυσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και τη σύνταξη των τελικών παραδοτέων που θα συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων.

Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης προβλέπονται διαδοχικοί κύκλοι ενημέρωσης και διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η συναίνεση, η διαφάνεια και η εγκυρότητα των ευρημάτων.

Η ανάθεση της μελέτης έγινε την Παρασκευή 27/2 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη και τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Γιώργο Ε. Αλεξάκη της εταιρείας Γ.Ε. Αλεξάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ALL PLANNING O.E,

παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Φοινικιάς – Μαλάδων (ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ.), επιβεβαιώνοντας τον κοινό στόχο για μια οργανωμένη και ουσιαστική παρέμβαση στην περιοχή.

Είχαν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις του κ. Καρκανάκη με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ. κατά τις οποίες αναδείχθηκε η ανάγκη σύνταξης μιας ενιαίας και τεκμηριωμένης μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένης της απουσίας ολοκληρωμένου και επικαιροποιημένου πολεοδομικού πλαισίου και της αποσπασματικής αντιμετώπισης ζητημάτων υποδομών, κυκλοφορίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

«Το ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις βιοτεχνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που συμβάλλουν καθοριστικά στην τοπική οικονομία και την απασχόληση. Ωστόσο, παρά τη δυναμική του, η περιοχή αντιμετωπίζει διαχρονικές λειτουργικές,

πολεοδομικές και ελλείψεις και προβλήματα υποδομών, που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και περιορίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της,» επισήμανε ο κ. Καρκανάκης και τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει την κοινή βούληση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ. να αναβαθμιστεί η βιομηχανική αυτή ζώνη και να διευκολυνθεί η λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.