Δήμος Χανίων:Μη διαθεσιμότητα ΠΣ Μητρώου Πολιτών από Παρασκευή 27/02/2026 (21:00) έως Κυριακή 01/03/2026

Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών, το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) δεν θα λειτουργεί από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00 έως και την Κυριακή 01 Μαρτίου 2026.

Η διακοπή λειτουργίας αφορά και τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω εργασιών μετάβασης του συστήματος σε νέα υποδομή G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026:

• Δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση πολιτών για υποθέσεις που απαιτούν πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών.

• Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων ή η διεκπεραίωση διαδικασιών που προϋποθέτουν διαλειτουργικότητα με το ΠΣ ΜΗΠΟΛ.