Επίσημη υποδοχή των πρώτων επισκεπτών της τουριστικής περιόδου 2026 στον Δήμο Χερσονήσου

Σε κλίμα γιορτής και φιλοξενίας πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου η υποδοχή του πρώτου γκρουπ Γερμανών τουριστών για το 2026. Η άφιξη αυτή αποτελεί τον καρπό της συστηματικής πρωτοβουλίας του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, κ. Μιχάλη Βλατάκη και της συνεργασίας με το Δήμο Χερσονήσου και τοπικούς ξενοδόχους, με στόχο τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στο νησί.

Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, καθώς και ο κ. Μιχάλης Βλατάκης. Κατά τη διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης, η κ. Θραψανιώτη τόνισε τη δέσμευση της Αντιδημαρχίας για τη διαρκή στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου, υπογραμμίζοντας πως η αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Δήμο.

Πριν την αναχώρησή τους, στους Γερμανούς επισκέπτες προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα, ως μια συμβολική χειρονομία της κρητικής φιλοξενίας που θα τους συντροφεύει κατά τη διαμονή τους.

«Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τους πρώτους επισκέπτες της φετινής χρονιάς, η παρουσία των οποίων σηματοδοτεί την επιτυχία των προσπαθειών μας για έναν τουρισμό δώδεκα μηνών» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Ως άνθρωπος που προέρχεται από αγροτική οικογένεια,

αισθάνομαι μια ιδιαίτερη σύνδεση με την καταγωγή και τη δραστηριότητα των φίλων μας από τη Γερμανία. Ο Δήμος μας αλλάζει όψη με μεγάλα έργα υποδομής που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας προϊόν και θα ωφελήσουν ολόκληρη την Κρήτη. Στόχος μας είναι μια Χερσόνησος σύγχρονη, ποιοτική και έτοιμη να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».