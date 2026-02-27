Αναζήτηση
Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ευρωπαϊκό Σχολείο και τις νέες εστίες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σχολείο, τις νέες εστίες, καθώς και τη διαμόρφωση των χώρων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης συναντήθηκε με τον Πρύτανη Γιώργο Κοντάκη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών και Υποδομών Γεώργιο Σταματόπουλο, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία και τον συντονισμό των παρεμβάσεων που αφορούν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, εξετάστηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ορθή διαμόρφωση των χώρων, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών που θα φιλοξενήσουν το Ευρωπαϊκό Σχολείο και τις νέες φοιτητικές εστίες, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ηράκλειο:Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας...

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο CANDIA KOYLES...

