Μεν. Μποκέας : «Η ανάπλαση της Ελ Βενιζέλου εντός του Γαζίου, ένα όραμα της Δημοτικής Αρχής και του τόπου παίρνει το δρόμο της υλοποίησης»

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της Ελ. Βενιζέλου από τον Περιφερειάρχη Κρήτης

«Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Μαλεβίζι. Η αναβάθμιση της Ελευθερίου Βενιζέλου εντός του Γαζίου, ένα όραμα της Δημοτικής Αρχής και του τόπου, παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Ένα έργο σύνθετο, που θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την πόλη μας.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαρκή του στήριξη, τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συμβολή τους, καθώς και τους συνεργάτες μου στον Δήμο για την καθοριστική δουλειά στην ωρίμανση της μελέτης. Το έργο αυτό θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και λειτουργικότητα στους πολίτες και επισκέπτες.»

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, του έργου ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου, από την οδό Μακεδονίας έως τον Άγιο Νικόλαο εντός της πόλης του Γαζίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,55 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Με βάση τη μελέτη του έργου θα κατασκευαστούν:
– Ενιαίο κατάστρωμα οδού με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 6,60μ.,
– Ενιαία διαχείριση των στρώσεων στα πεζοδρόμια εξασφαλίζοντας το σύνολο της διεκδίκησης του ελεύθερου χώρου κίνησης,

– Πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού με ελάχιστα πλάτη 2,10μ.
– Ποδηλατόδρομος

– Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας
– Υψηλές και χαμηλές φυτεύσεις, γραμμικές, στο μεγαλύτερο μήκος της εξωτερικής λωρίδας του,
– Τοπικές εσοχές για εξυπηρέτηση της δημόσιας συγκοινωνίας και τροφοδοσίας καταστημάτων,

– Τοποθέτηση ιστών φωτισμού για το οδόστρωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και επί των ιδίων, τοποθέτηση δευτερευόντων προβολέων για φωτισμό των πεζοδρομίων σε απόσταση 22 μ. περίπου και εναλλάξ στα απέναντι πεζοδρόμια (μέση απόσταση 11μ.)

– Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (σταθερά παγκάκια και μικροί κάδοι απορριμμάτων).
Κατά την υπογραφή της σύμβασης στην Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου Βαγγέλης Παρασύρης, Άρης Σαλούστρος, Μανόλης Βίστης, Φάνης Κοκκινάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου Νίκος Πατραμάνης, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Γιάννης Μαρής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μενέλαος Σκουλούδης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αντιγόνη Καμπάνη.

