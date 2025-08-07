ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Εργασίες προσωρινής θωράκισης στο παλιό Δημαρχείο στην οδό Χάληδων

Εργασίες προσωρινής θωράκισης στο παλιό Δημαρχείο στην οδό Χάληδων: Από τον Δήμο Χανίων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προσωρινής θωράκισης στην πρόσοψη του παλιού Δημαρχείου στην οδό Χάληδων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις επιχρισμάτων στην πρόσοψη του κτιρίου.

Ειδικότερα, για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος τοποθετήθηκε προστατευτικό δίχτυ στο πλαίσιο εργασιών, που εκτελέστηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «εδώ και δεκαετίες υπάρχει η σημαντική εκκρεμότητα του κτιρίου του παλιού Δημαρχείου, το οποίο ανήκει στον Δήμο Χανίων. Το εν λόγω κτίριο προγραμματίζεται να ανακατασκευαστεί στο πλαίσιο παρεμβάσεων για πολλά παλαιά κτίρια. Επειδή, ωστόσο, διαπιστώθηκαν φαινόμενα ετοιμορροπίας, ήδη από προχθές έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες, ώστε να διασφαλιστεί το κτίριο και να μην υπάρξει πιθανότητα ατυχήματος για τους περαστικούς».

Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Σημανδηράκης, μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται μελέτες και έργα, όπως στην περίπτωση των Ενετικών Νεωρίων, που σύντομα θα δημοπρατηθούν.

