Με αφορμή την αναγγελία παρουσίας του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη στη Χερσόνησο, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο Μαλεβίζι, με τα δύο αναγνωρισμένα μαρτυρικά χωριά του, η μνήμη της ναζιστικής θηριωδίας παραμένει ζωντανή. Ο τόπος μας πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στη γερμανική Κατοχή. Οι άνθρωποί μας γνώρισαν βασανιστήρια, εκτοπισμούς και λεηλασίες. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και έχουμε χρέος να υψώνουμε τη φωνή μας κάθε φορά που ο νεοναζισμός επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι αποδεκτό.

Η συγκέντρωση που προανήγγειλε για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 στη Χερσόνησο Ηρακλείου ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, είναι μια τέτοια απόπειρα. Την καταδικάζω απερίφραστα.

Ως Δήμαρχος Μαλεβιζίου, εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Δήμο Χερσονήσου. Στεκόμαστε στο πλευρό του και στηρίζουμε τις ενέργειές του και τη διαμαρτυρία του για την προαναγγελθείσα συγκέντρωση.

Καλώ τους πολίτες, ιδιαίτερα τις νέες και τους νέους, τους φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο να γυρίσουν την πλάτη στον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

Απέναντι σε όσους καπηλεύονται την πατρίδα και τα σύμβολά της, υπερασπιζόμαστε τις αξίες που δίνουν περιεχόμενο στην αγάπη για τον τόπο μας. Την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ποτέ πια ναζισμός και φασισμός στα ιερά χώματα του τόπου μας.»