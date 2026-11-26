Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου συγχαίρει θερμά την Καθηγήτρια Καρδιολογίας κ. Μαίρη Μαρκέτου και την Καθηγήτρια Αιματολογίας και Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής κ. Ελένη Παπαδάκη και τους συνεργάτες τους, για την τιμητική τους βράβευση με Healthcare Award 2026 (τον θεσμό που αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες δράσεις σε όλο το φάσμα της Υγείας).

Η βράβευση αφορά στη «Λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα Αιματολογικού-Καρδιολογικού Ιατρείου Κλωνικής Αιμοποίησης για Πρόληψη Καρδιαγγειακής Νόσου».

Η Κλωνική Αιμοποίηση έχει αναγνωριστεί ως νέος, ανεξάρτητος παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Το πρώτο στην Ελλάδα Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης, λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας και αποτελεί ένα καινοτόμο διεπιστημονικό μοντέλο συνεργασίας Αιματολογίας/Καρδιολογίας για την εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών με Κλωνική Αιμοποίηση.

Μέσω ολοκληρωμένου γενετικού, αιματολογικού και καρδιολογικού ελέγχου, εφαρμόζονται εξατομικευμένες στρατηγικές πρόληψης που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Παράλληλα, το Ιατρείο ενισχύει τη μεταφραστική και κλινική έρευνα, ευνοεί τις διεθνείς συνεργασίες και προάγει έμπρακτα το πεδίο της Ιατρικής Ακριβείας/Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Θερμά Συγχαρητήρια !!!

Μετά τιμής

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ο Διοικητής ΠΑΓΝΗ

ΠΑΓΝΗ Ομότιμος Καθηγητής ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ