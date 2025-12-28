Η μετανάστευση στην Ευρώπη αλλάζει – Πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις το επόμενο έτος

Ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο για να εισέλθουν στην ΕΕ έχει μειωθεί, όπως και ο αριθμός εκείνων που εισέρχονται μέσω των Βαλκανίων.
Δέκα χρόνια μετά την άφιξη ενός εκατομμυρίου μεταναστών που σηματοδότησε την αρχή της εποχής των κλειστών συνόρων και άνοιξε το δρόμο για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, πολλοί Σύροι και οι Αφγανοί επιστρέφουν στην πατρίδα τους.
Η συνολική τάση της μετανάστευσης προς την Ευρώπη είναι πτωτική και είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω το επόμενο έτος, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των οργανισμών του ΟΗΕ και της Frontex, της συνοριακής δύναμης της ΕΕ, στην εφημερίδα The Times.
Οι λόγοι; Η σφράγιση των συνόρων από τις κυβερνήσεις και η ανατροπή της δικτατορίας του Άσαντ στη Συρία.
Πτωτική τάση – Αλλαγή των κανόνων
Η χερσαία διαδρομή μέσω των Βαλκανίων, σημείωσε πτώση 43% στον αριθμό των μεταναστών τους πρώτους 11 μήνες του 2025, μετά από πτώση 78% πέρυσι.
Σχεδόν 711.000 Σύριοι έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους από την πτώση του Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν από Σύρους στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία μειώθηκαν από 16.000 τον Οκτώβριο του περασμένου έτους σε 3.500 τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. «Τα δύο τρίτα της μείωσης των αφίξεων φέτος οφείλονται στο γεγονός ότι οι Σύροι δεν έρχονται πλέον», δήλωσε πηγή της Frontex.
Η αναμενόμενη πτώση του επόμενου έτους θα ακολουθήσει μια μείωση κατά 25% σε 167.000 αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, η οποία ακολουθεί μια πτώση κατά 38% το 2024, σύμφωνα με τη Frontex.
«Η τάση είναι πτωτική — είναι διαχειρίσιμη, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να χαλαρώσουμε την προσοχή μας», δήλωσε ο Μάθιου Σολτμάρς, εκπρόσωπος της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ.
Το βάρος μετατίθεται στη Δυτική Αφρική
Οι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης υποστηρίζουν ότι το επόμενο κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη δεν θα προέλθει από τη Μέση Ανατολή, αλλά από τη Δυτική Αφρική, όπου, στο Μάλι και σε άλλες χώρες, οι τζιχαντιστές αντάρτες απειλούν να καταλάβουν τον έλεγχο.
Στο Μάλι — όπου ο πληθυσμός έχει διπλασιαστεί σε 24 εκατομμύρια από το 1990 — οι τζιχαντιστές έκαψαν βυτιοφόρα καυσίμων που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, Μπαμάκο, προκαλώντας παράλυση της κυκλοφορίας, των σχολείων και των νοσοκομείων.
Με τη στρατολόγηση μαχητών από φτωχές οικογένειες που εκδιώχθηκαν από τη γη τους λόγω της ξηρασίας που προκάλεσε η κλιματική αλλαγή, οι μαχητές έχουν γίνει πολύ ισχυροί ακόμα και για τους Ρώσους μισθοφόρους που επιστράτευσαν οι στρατιωτικοί ηγέτες του Μάλι.
This made me unreasonably mad because I’ve just finished covering Mali where Al Qaeda linked Jihadists are about to take over the whole country. Cabo Delgado, Mozambique- islamic terrorists. ISIS. The Charlie Hebdo shooting. Dusit. FUCKING Westgate https://t.co/hRAsawgHHN pic.twitter.com/R9NymgoXw1
— Epicus 𓅃 (@democritus_wri) November 21, 2025
«Ίσως δούμε περισσότερη μετανάστευση από το Μάλι και τη γειτονική Μπουρκίνα Φάσο το επόμενο έτος, και υπάρχει κίνδυνος η βία να εξαπλωθεί στη Σενεγάλη και την Ακτή του Ελεφαντοστού. Αυτή είναι η περιοχή που πρέπει να παρακολουθήσουμε», δήλωσε ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα μετανάστευσης που δεν θέλησε να κατονομαστεί.
Στο Αφγανιστάν, ωστόσο, η σκληρή διακυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν έχει προκαλέσει την αναμενόμενη μαζική έξοδο. Το Ιράν και το Πακιστάν έχουν επαναπατρίσει 2,2 εκατομμύρια Αφγανούς πρόσφυγες φέτος και «ακόμη και η ΕΕ συζητά αν θα διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν και θα οργανώσει επαναπατρισμούς από την Ευρώπη», παρά την καταπίεση των γυναικών και των κοριτσιών, δήλωσε ο εμπειρογνώμονας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να προκαλεί μετανάστευση.
Η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ ανέφερε ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την τελευταία δεκαετία λόγω πλημμυρών, ξηρασίας και ακραίας ζέστης.
Η εξωτερική ανάθεση των μεταναστών
Ωστόσο, μια σειρά συμφωνιών και χρηματικών ενισχύσεων που έχει συνάψει η ΕΕ με χώρες κοντά στην Ένωση αποδεικνύονται επιτυχείς στο να κρατούν τους μετανάστες μακριά.
Το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Τυνησία και η Τουρκία έχουν υπογράψει αυτό που η Frontex αποκαλεί «εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των συνόρων» και εμποδίζουν τους μετανάστες να εγκαταλείψουν τις ακτές τους με προορισμό την Ευρώπη.
Οι μετανάστες που ταξίδεψαν από την Αφρική στις Καναρίους Νήσους αυξήθηκαν σε 47.000 πέρυσι, για να μειωθούν κατά 60% φέτος, αφού η Μαυριτανία έλαβε 210 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για να σταματήσει τις αναχωρήσεις.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρόκειται επίσης να συμφωνήσουν σε τρόπους επιτάχυνσης των επαναπατρισμών το 2026 σε «ασφαλείς» χώρες προέλευσης, όπως το Μπαγκλαντές, η Κολομβία, η Αίγυπτος, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαρόκο και η Τυνησία.
Η Λιβύη ως «αγκάθι» για τις πολιτικές της ΕΕ
Ένα αδύνατο σημείο είναι η Λιβύη, το σημείο αναχώρησης για το 90% των 63.000 μεταναστών που έφτασαν στην Ευρώπη μέσω της κεντρικής Μεσογείου φέτος, παρά τα χρόνια χρηματοδότησης της ΕΕ για την ακτοφυλακή που λειτουργεί στο δυτικό μισό της διαιρεμένης χώρας.
Urgent situation
And again. The Tunisian authorities are launching a massive campaign against innocent vulnerable migrants,
and the deportation started four days ago dozens of people were arrested, all carrying asylum application documents. Fifteen migrants, including eight… pic.twitter.com/DDhZ9SKdnT
— Refugees In Libya (@RefugeesinLibya) August 27, 2024