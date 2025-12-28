Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τα εχέγγυα για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο – Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα».
28.12.2025, 20:25
Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στο ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού προέδρου Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.
«Αγκάθια» για το σχέδιο των 20 σημείων που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένουν το εδαφικό ζήτημα και οι παραχωρήσεις που ζητούνται από την Ουκρανία, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.
Ο Τραμπ ενημέρωσε ότι είχε «ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.
Σημαντικές εξελίξεις
Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Πιστεύω ότι έχουμε τα εχέγγυα για μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους»
Το τηλεφώνημα Τραμπ και Πούτιν κράτησε πάνω από μια ώρα, λέει η Μόσχα – Θα μιλήσουν ξανά απόψε
Λαβρόφ: Η Ευρώπη είναι το «βασικό εμπόδιο για την ειρήνη»
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τα εχέγγυα για μια καλή συμφωνία»