ΔιεθνήΕΥΡΩΠΗΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τα εχέγγυα για μια καλή συμφωνία»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο – Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα».

Liveblog Νεκτάριος Δαργάκης                                         Upd: 28.12.2025, 20:25

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στο ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού προέδρου Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

«Αγκάθια» για το σχέδιο των 20 σημείων που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένουν το εδαφικό ζήτημα και οι παραχωρήσεις που ζητούνται από την Ουκρανία, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.

Ο Τραμπ ενημέρωσε ότι είχε «ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Δείτε live

 

Σημαντικές εξελίξεις

  • Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Πιστεύω ότι έχουμε τα εχέγγυα για μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους»

  • Το τηλεφώνημα Τραμπ και Πούτιν κράτησε πάνω από μια ώρα, λέει η Μόσχα – Θα μιλήσουν ξανά απόψε

  • Λαβρόφ: Η Ευρώπη είναι το «βασικό εμπόδιο για την ειρήνη»

  • Επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον…..

Όλες οι εξελίξεις στο in

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τα εχέγγυα για μια καλή συμφωνία»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αντίο, Τουβαλού: Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω...

0
30 εκατοστά, η μέση άνοδος της στάθμης των ωκεανών...

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...

Αντίο, Τουβαλού: Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω...

0
30 εκατοστά, η μέση άνοδος της στάθμης των ωκεανών...

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αντίο, Τουβαλού: Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Πότε και πώς αποκαλύπτουμε την αλήθεια στα παιδιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται ίσως για την πιο μαγική στιγμή που θυμόμαστε...

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για...

(ΦΩΤΟ) Στερέψε ο ποταμός του Φόδελε και γέμισε σκουπίδια!

ΠΚ team ΠΚ team -
Αποκαρδιωτικές εικόνες δείχνουν χόρτα, σκουπίδια και ένα καταστραμμένο δεντρόσπιτο,...

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST