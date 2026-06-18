«Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Κάλεσμα συμμετοχής από τον Δήμο Χανίων για τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης

Μια μεγάλη μουσική αγκαλιά αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης ετοιμάζονται να ανοίξουν τα Χανιά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, με τη συναυλία «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο».

Μια κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή, Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή και συμμετέχει αφιλοκερδώς, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν επίσης αγαπημένοι καλλιτέχνες από την ελληνική και την κρητική μουσική σκηνή, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ανδρέας Μανωλαράκης, ο Μάνος Μαλαξιανάκης και η Κασσιανή Λειψάκη, ενώ τον μουσικό παλμό της βραδιάς θα δώσει ο DJ AndreasOnDecks. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβουν η Γωγώ Καλληδονάκη και ο Κυριάκος Καψής, συμβάλλοντας όλοι μαζί αφιλοκερδώς σε μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και προσφοράς.

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Τύπου του Δήμου Χανίων, Συνέντευξη Τύπου, παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλη Κοτσιφάκη, του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Νεκτάριου Ψαρουδάκη και της εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής Στήριξης, Κατερίνας Καμπαράκη,.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, κατά την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη αποτελούν δύο στοιχεία, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την κοινωνία των Χανίων και τόνισε ότι η συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τους πολίτες να αποδείξουν έμπρακτα τη δύναμη της προσφοράς και της συνοχής της τοπικής κοινωνίας.

Όπως ανέφερε «στα Χανιά έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά ότι στα δύσκολα στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», ενώ επεσήμανε ότι «η αγκαλιά, που ανοίγουμε για τον Μάνο, είναι η αγκαλιά μιας ολόκληρης πόλης».

Ευχαριστώντας όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ο Δήμαρχος Χανίων έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Κωνσταντίνο Αργυρό, «ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια», καθώς και στους καλλιτέχνες και συντελεστές, που συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Όπως τόνισε, «η συναυλία αυτή στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, που υπερβαίνει τα Χανιά, υπερβαίνει την Κρήτη, υπερβαίνει ακόμη και την ίδια τη χώρα», ενώ απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι «η δυσκολία κάθε συνανθρώπου είναι και δυσκολία δική μας, της κοινωνίας μας».

Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της μάχης, που δίνει ο μικρός Μάνος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλοι συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή «με την ελπίδα και όχι μόνο με την ελπίδα, αλλά με τη βεβαιότητα ότι ο Μάνος θα γυρίσει νικητής».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καμπαράκη, εκπροσωπώντας την Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την τεράστια ανταπόκριση, που έχει ήδη εκδηλωθεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες είναι συγκλονιστικό. Άνθρωποι, επιχειρήσεις, φορείς και καλλιτέχνες έχουν γίνει μια μεγάλη αγκαλιά για τον Μάνο. Θέλουμε να γεμίσουμε το Στάδιο και να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ελπίδας και αγάπης».

Ώρα προσέλευσης στη συναυλία 18:30. Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ. Η προπώληση πραγματοποιείται στα παρακάτω σημεία:

• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Ισόγειο)

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-14:00 & 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: 08:00-14:00

• Κιόσκι Δήμου Χανίων – Πλατεία 1866

Δευτέρα – Σάββατο: 10:00-15:00 & 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: πρωινές ώρες

• Super Market Μαρκουλάκης – Αλικιανός

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-21:00

• Καφετέρια «Στο Καπάκι» – Αγυιά

Δευτέρα – Κυριακή: 08:00-21:00

• Malakonis Bros (Γραφείο Ταξί) – Κολυμπάρι

Δευτέρα – Κυριακή: 09:00-21:00

Ηλεκτρονική προπώληση

Ticketmaster: https://www.ticketmaster.gr/mia-agkalia-gia-ton-mano_sen_2007962.html