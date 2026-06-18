Κρήτη:Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΟΑΚ για τη Λιμνοδεξαμενή Ομαλού

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στον Ομαλό, μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η παραχώρηση της χρήσης στον ΟΑΚ για την άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου της Λιμνοδεξαμενής του Ομαλού και του τοπικού δικτύου άρδευσης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ Άρης Παπαδογιάννης. Στην υπογραφή παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου Αντώνης Περάκης και ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, παρουσία αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Στοιχεία του έργου και διαδικασία παράδοσης

Το έργο της Λιμνοδεξαμενής Ομαλού, το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διαθέτει χωρητικότητα 550.000 κυβικών μέτρων. Υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που αποτέλεσε τον κύριο του έργου, ενώ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία λειτούργησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου εγκρίθηκε στα τέλη του 2024.

Ο ρόλος του ΟΑΚ και η διαχείριση της σύμβασης

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου – Σελίνου, έκρινε ότι η ανάθεση της διαχείρισης του έργου στον ΟΑΚ αποτελούσε μονόδρομο για την ορθή λειτουργία της λιμνοδεξαμενής. Η επιλογή βασίστηκε στη δεδομένη εμπειρία, καθώς και στη διοικητική και τεχνική επάρκεια που διαθέτει ο Οργανισμός στη διαχείριση μεγάλων αρδευτικών έργων.

Έπειτα από σειρά συσκέψεων και συνεννοήσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκρίθηκε η λύση της προγραμματικής σύμβασης. Η συγκεκριμένη επιλογή επελέγη διότι εξακολουθούν να υφίστανται νομικά και διοικητικά εμπόδια που αποτρέπουν τον απευθείας ορισμό του ΟΑΚ ως Φορέα Διαχείρισης του έργου.

Η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη καλύπτει τις αρδευτικές περιόδους των ετών 2026 και 2027, με ημερομηνία λήξης την 28η Φεβρουαρίου 2028.