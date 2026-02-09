Αναζήτηση
Μην πατήσετε τον σύνδεσμο: Απάτη με SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς «αδειάζουν» τραπεζικούς λογαριασμούς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να επιστρατεύουν κάθε πιθανό πρόσχημα προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία από ανυποψίαστους πολίτες.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελούν τα παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Πολίτες έλαβαν SMS που αναφέρει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης. Πατήστε τον σύνδεσμο».

Όπως διευκρίνισε η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωσή της, πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη. Οι δράστες χρησιμοποιούν ονομασίες, τίτλους και επωνυμίες που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκούς ή κρατικούς φορείς, ώστε το μήνυμα να φαίνεται αξιόπιστο.

Στην πραγματικότητα, όσοι πατήσουν τον σύνδεσμο οδηγούνται σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου τους ζητείται να συμπληρώσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι απατεώνες αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μπορούν να προχωρήσουν σε παράνομες συναλλαγές.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: Να μην επιλέγουν συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα, να ελέγχουν προσεκτικά τον αποστολέα και να μην κοινοποιούν ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε επίσημη ενημέρωση για επιδόματα ή οικονομικές παροχές γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
