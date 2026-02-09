Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.
Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μην πατήσετε τον σύνδεσμο: Απάτη με SMS...

0
Νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους...

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο...

0
12 Ερωτήσεις – απαντήσεις για το νομοσχέδιο για ένα...

Μην πατήσετε τον σύνδεσμο: Απάτη με SMS...

0
Νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους...

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο...

0
12 Ερωτήσεις – απαντήσεις για το νομοσχέδιο για ένα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μην πατήσετε τον σύνδεσμο: Απάτη με SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς «αδειάζουν» τραπεζικούς λογαριασμούς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST