ΟΒΙ: Προσοχή σε παραπλανητικά E-mails περί καταβολής Τελών Ενημέρωση για ψηφιακή απάτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ενημερώνει το κοινό ότι κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν εντοπιστεί περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης, τα οποία αφορούν στην αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους καταθέτες /δικαιούχους εμπορικών σημάτων, με αιτήματα καταβολής τελών που φέρονται να σχετίζονται με υπηρεσίες του Οργανισμού.

Τα μηνύματα αυτά δεν προέρχονται από τον ΟΒΙ και αποσκοπούν στην παραπλάνηση των αποδεκτών, ζητώντας πληρωμές προς μη εξουσιοδοτημένους τραπεζικούς λογαριασμούς ή μέσω μη επίσημων συνδέσμων.

Ο ΟΒΙ επισημαίνει ότι:
• Οι πληρωμές τελών πραγματοποιούνται μόνο μέσω της επίσημης πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΒΙ και μέσω των αναρτημένων στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ τραπεζικών λογαριασμών

• Ο ΟΒΙ δεν αποστέλλει αιτήματα πληρωμής μέσω ανεπίσημων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ούτε ζητά στοιχεία πληρωμής μέσω συνδέσμων τρίτων.
• Οι πολίτες και οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτα αιτήματα πληρωμής.

Σε περίπτωση που παραληφθεί σχετικό μήνυμα ή υπάρχουν αμφιβολίες για τη γνησιότητά του, παρακαλείται το κοινό να μην προχωρήσει σε καμία πληρωμή και να επικοινωνήσει άμεσα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του.
One Stop Shop: 210-618358-582

Τμήμα Επικοινωνίας: 210- 6183618

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου
