Μίνι ανασχηματισμός στην Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Μέχρι τις 30 Ιουνίου συνεχίζουν τη θητεία τους οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, πλην τριών περιπτώσεων.

Η Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, αναβαθμίζεται σε άμισθη Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Παράλληλα, ο Στέλιος Βοργιάς επιστρέφει σε θέση ευθύνης ως έμμισθος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

Ο Γιώργος Ματαλλιωτάκης συνεχίζει να έχει την ευθύνη της διασύνδεσης με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και από Αντιπεριφερειάρχης ορίζεται πλέον Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος.

