Πρωτοχρονιά στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Το απόγευμα της παραμονής της Εορτής της Περιτομής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου, 31ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στην Ενορία

Παγκαλοχωρίου, όπου είχε τη χαρά, κατά το έθος της Ενορίας τα τελευταία χρόνια, να υποδεχθεί έφιππους που μετέφεραν την εικόνα του Αγίου Βασιλείου από την οικία ενορίτου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, προκειμένου, την επομένη ημέρα, ο «τυχερός» που θα βρει το φλουρί της Αγιοβασιλόπιτας να την παραλάβει στο σπίτι του για την επόμενη χρονιά.

Ο Σεβασμιώτατος απευθύνθηκε στον Εφημέριο της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Παναγιώτη Παπαδάκη, καθώς και σε όλους τους ευλαβείς ενορίτες και τους έφιππους που προσήλθαν στο Ναό, και τους συνεχάρη για το έθιμο αυτό και την παράδοση, την οποία κρατούν στην Ενορία, ευχήθηκε δε σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην πανηγυρίζουσα Ενορία Αγίου Βασιλείου Πλευριανών Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό, και, προ της απολύσεως, ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της Ενορίας, με την παρουσία κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου μετά της συζύγου του και όλων των ενοριτών.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη όλους τους ανθρώπους της περιοχής για τ ο γεγονός ότι έχει πλέον καθιερωθεί ο Αρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πλευριανών και έδωσε παραινέσεις ενόψει της έναρξης του νέου έτους. Ακολούθως, παρακάθησε σε σύντομο κέρασμα στην παρακείμενη αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Αργά το βράδυ της παραμονής, ο Σεβασμιώτατος μετέβη, κατά το έθος, στην Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από τον εορτάζοντα τα ονομαστήριά του Καθηγούμενο της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειο Παπαδάκη, και άλλους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, τον Σεβασμιώτατο προσεφώνησε ο Καθηγούμενος π. Βασίλειος και ο Σεβασμιώτατος ομίλησε καταλλήλως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, το οποίο προσήλθε παρά την καταρρακτώδη βροχή εκείνης της ώρας, και ευχήθηκε για τα ονομαστήριά του στον π. Βασίλειο, ευχόμενος να έχει τις χάρες και τα χαρίσματα του φερωνύμου Αγίου του Μεγάλου Βασιλείου.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί, στο αρχονταρίκι της Μονής, ευλόγησαν τις Αγιοβασιλόπιτες και άκουσαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τα μικρά παιδιά.

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, 1ης Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος προέστη της Επίσημης Δοξολογίας επί τη ενάρξει του νέου έτους και ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, με την παρουσία όλων των τοπικών αρχών και φορέων, των προκρίτων του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και πλήθους κόσμου, ευχόμενος καταλλήλως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα.

Ο Σεβασμιώτατος διένειμε την Αγιοβασιλόπιτα και σημείωσε ότι το έτος 2026 τυγχάνει επετειακό για την Τοπική μας Εκκλησία, καθώς συμπληρώνονται 160 έτη από την Αρκαδική Εθελοθυσία, 30 έτη από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Θεοδώρου Τζεδάκη και την εκλογή και ενθρόνιση του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου Συριανού, 100 έτη από την κοίμηση του Παύλου Βλαστού, καθώς και άλλες επέτειοι, οι οποίες δίδουν στο έτος αυτό ιδιαίτερη σημασία και τιμή. Ευχήθηκε δε προς όλους καλλίκαρπη και ειρηνική τη νέα χρονιά.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, μετέβη στα Στρατόπεδα 547 και 548 του Ρεθύμνου, όπου, με την παρουσία των Διοικητών τους κ. Σφηναρόλη και κ. Μουρτζάκη αντίστοιχα, είχε τη χαρά να ευλογήσει την Αγιοβασιλόπιτα και να παρακαθήσει στο γεύμα με τη συμμετοχή και όλων των στρατιωτών που υπηρετούν τη θητεία τους, στους οποίους ευχήθηκε καταλλήλως και διένειμε το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως για το έτος 2026.