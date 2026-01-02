ΚΡΗΤΗ

Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής παραμένει η Μ. Λιονή – Παρατείνεται η θητεία των χωρικών αντιπεριφερειαρχών της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρατείνεται η θητεία των τεσσάρων χωρικών αντιπεριφερειαρχών στην Κρήτη για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή έως τις 31/12/2026 με απόφαση του Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη

Ετσι, στην Π.Ε. Ρεθύμνου παραμένει αντιπεριφερειάρχης η Μαρία Λιονή, στην Π.Ε. Ηρακλείου ο Νίκος Συριγωνάκης, στην Π.Ε. Λασιθίου ο Γιάννης Ανδρουλάκης και στην Π.Ε. Χανίων ο Νίκος Καλογερής.

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή ορίζεται για ακόμα μια χρονιά πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

