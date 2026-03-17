Μισθοί: Αύξηση 12% σε δύο χρόνια «φέρνει» η νέα σύμβαση σε επισιτισμό και τουρισμό

Υπογράφεται σήμερα η δεύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας – Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί

Οι μισθοί αναμένεται να ανέβουν εκ νέου. Με αυξήσεις 8% + 4% στις απολαβές όλων των ειδικοτήτων, κατώτατο κλαδικό μισθό 950 ευρώ και 988 το 2027 στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, οριστικοποιείται σήμερα η διετής κλαδική σύμβαση που επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της ΓΣΕΕ και των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων.

Πρόκειται για τη δεύτερη κλαδική σύμβαση που υπογράφεται με το νέο νομικό καθεστώς, το οποίο θεσπίσθηκε κατόπιν της πρόσφατης κοινωνικής συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων.

Η νέα σύμβαση στον κλάδο του Τουρισμού – Επισιτισμού αφορά ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς εκτιμάται ότι καλύπτει πάνω από 500.000 χιλιάδες εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και στον ευρύτερο κλάδο (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες κ.λπ.). Θα περιλαμβάνει αυξήσεις 8% + 4%, για φέτος και τον επόμενο χρόνο, με αφετηρία την ποσοστιαία αύξηση στους προηγούμενους βασικούς μισθούς που προβλεπόταν στην κλαδική σύμβαση του 2023-2025, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο 2025 και βρίσκεται σε μετενέργεια.

Οι βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία ειδικότητας των εργαζόμενων. Ενδεικτικά, οι αποδοχές κινούνται από 950 έως 1.000 ευρώ μεικτά για τις βασικές κατηγορίες εργαζόμενων στα ξενοδοχεία, πριν από την προσθήκη επιδομάτων και προσαυξήσεων.

Παράλληλα, η σύμβαση διατηρεί σειρά επιδομάτων που επηρεάζουν τις συνολικές αποδοχές, όπως το επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες), καθώς και τις προσαυξήσεις για εργασίες τις Κυριακές και τις αργίες.

Η εργασία σε Κυριακές και ημέρες αργίας αμείβεται με προσαύξηση 75%, ενώ ισχύουν και οι προβλεπόμενες καταβολές για δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Εκτιμάται θα ακολουθήσουν και άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους που παραμένουν – επί σειρά ετών – χωρίς συμβάσεις

Ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστή η πρώτη θετική εξέλιξη της αλλαγής του νομικού καθεστώτος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπεγράφη η πρώτη κλαδικής σύμβασης εργασίας, με την δυνατότητα που δίνει το νέο νομικό καθεστώς στη ΓΣΕΕ, να συνεπικουρεί κατά

την υιοθέτηση, αλλά και στην επέκταση ανάλογων συμβάσεων στο σύνολο του κλάδου. Η συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά την βιομηχανία ζαχαρωδών, θεωρείται βέβαιο ότι θα ποτελέσει τον προπομπό για όσες κλαδικές συμβάσεις πρόκειται να ακολουθήσουν στη προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού των κλαδικών συμβάσεων, αλλά και των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα.

Η κλαδική σύμβαση αφορά 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζόμενους στη βιομηχανία ζαχαρωδών. Είναι τριετής (2026 – 2028) με αυξήσεις που σωρευτικά θα ξεπεράσουν το 20%. Υπογράφηκε – με τη δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος – από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού, συνεπικουρούμενη από τη ΓΣΕΕ και από την Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας συνεπικουρούμενη από τον ΣΕΒ.

Η υπογραφή της σύμβασης από της ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ την καθιστά – αυτομάτως – υποχρεωτικά εκτελεστή από το σύνολο του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι μισθοί και τι ακολουθεί

Πάντως μετά από αυτή την εξέλιξη εκτιμάται θα ακολουθήσουν και άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους που παραμένουν – επί σειρά ετών – χωρίς συμβάσεις.

Στην υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων αναμένεται να συμβάλει και το ευνοϊκότερο καθεστώς για την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου, εφόσον οι εργοδότες που την υπογράφουν απασχολούν το 40% των εργαζόμενων του κλάδου αντί του 50% που ίσχυε έως πρότινος. Με το προηγούμενο καθεστώς το 50% δεν συμπληρωνόταν, καθώς οι εργοδοτικές οργανώσεις απείχαν από τις διαπραγματεύσεις, οπότε η σύμβαση κάλυπτε λιγότερους εργαζόμενους καθώς ήταν αδύνατον να επεκταθεί στο σύνολο του κλάδου.

Πέραν της μείωσης του ποσοστού κάλυψης στο 40%, με το νέο νομικό καθεστώς δίδεται – επιπροσθέτως – η δυνατότητα μια κλαδική σύμβαση να συνυπογράφεται από τη ΓΣΕΕ και την αντίστοιχη εργοδοτική οργάνωση, έτσι ώστε η ισχύς της να επεκτείνεται στο σύνολο του κλάδου.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους κλάδους που θα ακολουθήσουν σε αυξήσεις, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται μισθωτοί σε 15 βασικούς κλάδους, όπου υπάρχουν ενεργές κλαδικές Συλλογικές Συμβά σεις Εργασίας, οι οποίες όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου. Έτσι, θα εξεταστούν πρώτοι εντός του έτους για επέκταση των κλαδικών συμβάσεων