Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Στην Αστυνομία η φύλαξη, στο Άμυνας η προστασία και η συντήρηση

Δεν περνούν στο υπουργείο Άμυνας τα μέτρα επιβολής της τάξης.
Αντιδράσεις προκάλεσε μέρος της κυριακάτικης τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και συγκεκριμένα το κομμάτι στο οποίο αναφερόταν στον Άγνωστο Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός:
«Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».
Τι ισχύει
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση κι αφού πρώτα υπήρξε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνούν η προστασία, η συντήρηση και η καθαριότητα του μνημείου, αλλά τα μέτρα επιβολής της τάξης, παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ